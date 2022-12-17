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Kahramanmaraş'ta Açık Hava Toplantıları 10 Gün Yasaklandı

​​​​​​​ Kahramanmaraş Valiliği, kentte huzur ve güven ortamının bozulmaması için açık hava toplantılarının 10 gün yasaklandığını bildirdi.

Kahramanmaraş'ta Açık Hava Toplantıları 10 Gün Yasaklandı

Kahramanmaraş'ta Açık Hava Toplantıları 10 Gün Yasaklandı

​​​​​​​ Kahramanmaraş Valiliği, kentte huzur ve güven ortamının bozulmaması için açık hava toplantılarının 10 gün yasaklandığını bildirdi.

17 Aralık 2022 Cumartesi 17:22

Valilikten yapılan açıklamada, Kahramanmaraş sınırları içerisinde kamu düzeninin bozulmaması, kişi hak ve özgürlüklerinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla bazı kararlar alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Bu kapsamda 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. maddesi, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi doğrultusunda, siyasi partilerin programları ile toplum yararına gerçekleştirilecek etkinlikler hariç il genelinde yapılacak açık hava toplantıları 16 Aralık saat 00.01'den 25 Aralık saat 23.59'a kadar 10 gün süreyle yasaklanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

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Kahramanmaraşta Açık Hava Toplantıları 10 Gün Yasaklandı
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