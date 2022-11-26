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Kahramanmaraş'ta avukatlardan kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda bilgilendirme

Kahramanmaraş Barosu Kadın Hakları Komisyonu "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" kapsamında kadınlara bir araya geldi.

Kahramanmaraş'ta avukatlardan kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda bilgilendirme

Kahramanmaraş'ta avukatlardan kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda bilgilendirme

Kahramanmaraş Barosu Kadın Hakları Komisyonu "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" kapsamında kadınlara bir araya geldi.

26 Kasım 2022 Cumartesi 11:53

Onikişubat İlçesi Yörük Selim Mahallesi'ndeki kadınlarla bir araya gelen komisyon üyeleri, kadınlara maruz kaldıkları kötü muameleler karşısında başvuracakları kurum ve kuruluşlar, kolluk kuvvetleri ve acil durum uygulamaları hakkında bilgilendirme yaptı.

Konuyla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Kahramanmaraş Barosu Kadın Hakları Komisyon Başkanı Aysın Bilginer, kadınların yaşadığı her türlü şiddette yanlarında olduklarını bildirmek adına kadınlarla bire bir iletişim kurmayı amaçladıklarını dile getirdi.

Türkiye'de kadına yönelik şiddetin önlenmesi kapsamında kamu ve sivil toplum kuruluşlarının iş birliğinde ortak çalışmaların yapıldığını ifade eden Bilginer, şunları kaydetti:

"Kahramanmaraş Barosu olarak bu çalışmalara katkı ve destek vermekteyiz. Özellikle İçişleri Bakanlığı tarafından şiddete maruz kalan kadınlarımızın güvenlik güçlerine kolayca ulaşabilmesi ve hızlı bir şekilde kendilerine yardım edilebilmesi amacıyla Kadın Destek Uygulaması (KADES), kadına karşı şiddetle mücadelede önemli bir yer tutmaktadır. Kahramanmaraş Barosu Kadın Hakları Komisyonu'muzun çalışmaları kapsamında bugün, kadınlarımızın sorunlarının paylaşıldığı, maruz kaldıkları haksızlıklar karşısında başvuracakları kurum ve kuruluşlar, kolluk kuvvetleri ve acil durum uygulamaları hakkında bilgilendirme yaparak, kadınlarımızın yaşadığı her türlü şiddette yanlarında olduğumuzu bildirmek adına kadınlarımızla bire bir iletişim kurmayı amaçladık."

Program kadınlara el broşürü dağıtılmasının ardından sona erdi.

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