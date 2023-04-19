Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Büyükşehir Nurhak’ta Konteyner Kentin Alt ve Üstyapısını Tamamlıyor
Büyükşehir Nurhak’ta Konteyner Kentin Alt...
Elbistan’da Geçici Barınma Merkezinde Çalışmalar Sürüyor!
Elbistan’da Geçici Barınma Merkezinde Çalışmalar...
Başkan Güngör, Erbakan ile iftarda bir araya geldi
Başkan Güngör, Erbakan ile iftarda...
Büyükşehir’den Karacasu 5. Etapta Asfalt Çalışması
Büyükşehir’den Karacasu 5. Etapta Asfalt...
Başkan Güngör ve Bakan Soylu, Vatandaşlarla İftar Yaptı
Başkan Güngör ve Bakan Soylu,...

Kahramanmaraş'ta Bağ Budama Mesaisi Başladı

Kahramanmaraş'ta depremzede çiftçiler bağ budama mesaisi başladı.

Kahramanmaraş'ta Bağ Budama Mesaisi Başladı

Kahramanmaraş'ta Bağ Budama Mesaisi Başladı

Kahramanmaraş'ta depremzede çiftçiler bağ budama mesaisi başladı.

19 Nisan 2023 Çarşamba 14:44

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta çiftçilerin yarası bir bir sarılıyor.

Tarım ve orman bakanlığından her türlü desteği alan çiftçiler, tarlalarında ekinlerini gübrelemeye, zeytinleri budamaya ve özellikle de Kahramanmaraş’ın meşhur kabarcık üzümlerinin olduğu bölgedeki bağ çubuklarını budamaya ve sarmaya başladı.

Bölge çiftçilerinden Mehmet Karabacak, “Evet depremin merkez üssü Kahramanmaraş’tayız. Şuanda bağlarımızı buduyoruz, normalde bu zamana kalmaması gerekiyordu budama işlerinin. Depremden ve hava şartlarının yağışlı gitmesinden dolayı budaklar bu zamana kaldı. Tabi bunun akabinde budakla bitmiyor sadece. Arkasından hatlama işi var. Atla olmazsa kazma ile kazılır, tekrardan sarma işi başlar. Sarmadan sonra yaprak açar. Filizlerin yolma işlemi başlar. Akabinde 8. aya kadar işleri devam eder buranın. Zahmetli bir iş kısacası. Evet Allah’tan gelen bir şey, mecburen kaldığımız yerden devam etmek zorundayız. Yani bağlarımızı bahçelerimizi ayağa kaldırmak zorundayız” dedi.

Zafer Kara ise, “Burada bağ buduyoruz. İşte bağlarımız depremden dolayı, bir de hava şartlarının aşırı yağış gitmesinden dolayı biraz geç kaldı ama bağlarımızı buduyoruz” diye konuştu.

Kadir Çolak’da, “Depremzede olarak yaralarımızı sarmaya çalışıyoruz. Sarmak da zorundayız. Üretim yapmazsak, bu hayat yürümez. Bağ budamak zor ve meşakkatli bir iş” şeklinde konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraşta Bağ Budama Mesaisi Başladı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraş’ta geçici iş yerleri esnafa teslim edilmeye devam ediyor!
Kahramanmaraş’ta geçici iş yerleri esnafa teslim edilmeye devam ediyor!
Başkan Okay’dan Ramazan Bayramı Mesajı
Başkan Okay’dan Ramazan Bayramı Mesajı
Bakan Kirişçi Heyecan Bahçesi’nde Basın Mensuplarıyla Sahurda Bir Araya Geldi
Bakan Kirişçi Heyecan Bahçesi’nde Basın Mensuplarıyla Sahurda Bir Araya Geldi
Başkan Mahçiçek’ten Ümraniye Belediyesi’ne ‘Kardeş’lik Teşekkürü
Başkan Mahçiçek’ten Ümraniye Belediyesi’ne ‘Kardeş’lik Teşekkürü
Bakanlar Açıkladı! Kahramanmaraş Türkiye’ye örnek bir şehir haline getirilecek!
Bakanlar Açıkladı! Kahramanmaraş Türkiye’ye örnek bir şehir haline getirilecek!

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber