Kahramanmaraş'ta Bağ Budama Mesaisi Başladı

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta çiftçilerin yarası bir bir sarılıyor.

Tarım ve orman bakanlığından her türlü desteği alan çiftçiler, tarlalarında ekinlerini gübrelemeye, zeytinleri budamaya ve özellikle de Kahramanmaraş’ın meşhur kabarcık üzümlerinin olduğu bölgedeki bağ çubuklarını budamaya ve sarmaya başladı.

Bölge çiftçilerinden Mehmet Karabacak, “Evet depremin merkez üssü Kahramanmaraş’tayız. Şuanda bağlarımızı buduyoruz, normalde bu zamana kalmaması gerekiyordu budama işlerinin. Depremden ve hava şartlarının yağışlı gitmesinden dolayı budaklar bu zamana kaldı. Tabi bunun akabinde budakla bitmiyor sadece. Arkasından hatlama işi var. Atla olmazsa kazma ile kazılır, tekrardan sarma işi başlar. Sarmadan sonra yaprak açar. Filizlerin yolma işlemi başlar. Akabinde 8. aya kadar işleri devam eder buranın. Zahmetli bir iş kısacası. Evet Allah’tan gelen bir şey, mecburen kaldığımız yerden devam etmek zorundayız. Yani bağlarımızı bahçelerimizi ayağa kaldırmak zorundayız” dedi.

Zafer Kara ise, “Burada bağ buduyoruz. İşte bağlarımız depremden dolayı, bir de hava şartlarının aşırı yağış gitmesinden dolayı biraz geç kaldı ama bağlarımızı buduyoruz” diye konuştu.

Kadir Çolak’da, “Depremzede olarak yaralarımızı sarmaya çalışıyoruz. Sarmak da zorundayız. Üretim yapmazsak, bu hayat yürümez. Bağ budamak zor ve meşakkatli bir iş” şeklinde konuştu.