Kahramanmaraş'ta kadınlardan üretim!

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Karacasu konteyner kentinde kendilerine ayrılan bir atölyede kesintisiz üretim yapan kadınlar, ürettikleri kıyafetleri ücretsiz depremzede ailelere dağıtıyor.

“Üreterek iyileşiyoruz” sloganıyla yola çıkan kurum, 15 usta öğreticisi ile makinelerin başında ilmek ilmek toplulukları giyecekleri Kahramanmaraş genelindeki depremzedelere ulaştırıyor.

Günde bin adet üretim yapan kadınlar, Kahramanmaraş'ta yaraların sarılması ve hayatın normale dönünceye kadar bu etkinliklerini sürdüreceklerini ifade etti.