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Kahramanmaraş'ta öğretmenler günü nedeniyle fidan dikildi!

Kahramanmaraş'ta 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Orman Bölge Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle şehit öğretmenler adına fidan dikimi yapıldı.

Kahramanmaraş'ta öğretmenler günü nedeniyle fidan dikildi!

Kahramanmaraş'ta öğretmenler günü nedeniyle fidan dikildi!

Kahramanmaraş'ta 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Orman Bölge Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle şehit öğretmenler adına fidan dikimi yapıldı.

24 Kasım 2022 Perşembe 10:38

Orman Bölge Müdürü Mustafa Koç, Dulkadiroğlu ilçesi Çınarlı Mahallesi kırsalında gerçekleştirilen etkinlikte, şehit öğretmenlerin isimlerinin yaşatılması adına böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirtti.

Kentin ağaçlandırması için çalışmalarının devam edeceğini aktaran Koç, bu kapsamda desteklerini esirgemeyen Milli Eğitim Müdürlüğü ve personeline teşekkür etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman da kurum olarak her fırsatta fidan dikim etikliklerine katılım sağladıklarını hatırlatarak, tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladıklarını ifade etti.

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