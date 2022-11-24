Kahramanmaraş'ta öğretmenler günü nedeniyle fidan dikildi!

Orman Bölge Müdürü Mustafa Koç, Dulkadiroğlu ilçesi Çınarlı Mahallesi kırsalında gerçekleştirilen etkinlikte, şehit öğretmenlerin isimlerinin yaşatılması adına böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirtti.

Kentin ağaçlandırması için çalışmalarının devam edeceğini aktaran Koç, bu kapsamda desteklerini esirgemeyen Milli Eğitim Müdürlüğü ve personeline teşekkür etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman da kurum olarak her fırsatta fidan dikim etikliklerine katılım sağladıklarını hatırlatarak, tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladıklarını ifade etti.