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Kahramanmaraş'ta otomobilde çıkan yangını zabıta söndürdü

Kahramanmaraş'ta seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, zabıtanın müdahalesiyle söndürüldü.

Kahramanmaraş'ta otomobilde çıkan yangını zabıta söndürdü

Kahramanmaraş'ta otomobilde çıkan yangını zabıta söndürdü

Kahramanmaraş'ta seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, zabıtanın müdahalesiyle söndürüldü.

16 Temmuz 2020 Perşembe 14:27

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Trabzon Caddesi üzerinde sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil seyir halindeyken motor bölümünden alev aldı.

Bu sırada cadde de görevli bulunan trafik zabıtası Enes Doğan, olaya müdahale ederek esnaftan aldığı yangın tüpüyle yangını söndürdü.

Yangın sonrası araç kullanılamaz hale geldi.

Enes Doğan, araçta bulunan kadın sürücü ve araçtakileri yanan otomobilden uzaklaştırdığını belirterek, esnaftan aldığı yangın söndürme tüpüyle olaya müdahale ettiğini söyledi.

Başkan Güngör’den Zabıta Memuru Enes Doğan’a ödül

Dük akşam saatlerinde yanan araca anında müdahale ederek söndüren Zabıta Memuru Enes Doğan, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör tarafından ödüllendirildi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, görev sırasında yanan aracı söndüren Zabıta Memuru Enes Doğan’ı makamında kabul ederek altınla ödüllendirdi.

Başkan Güngör kabul sonrası yaptığı açıklamada: “Enes kardeşimizi tebrik ediyoruz. Dün Trabzon Caddesi’nde yanmakta olan araca hemen müdahale edip, yangın söndürme tüpü ile herhangi bir kaza bela olmadan söndürmüş. Kendisini cesaretinden dolayı tebrik ediyoruz” diye konuştu.

Başkan Güngör açıklamanın ardından Zabıta Memuru Enes Doğan’a altın hediye ederek ödüllendirdi.

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KahramanmaraşYangınZabıtaHayrettin Güngör
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