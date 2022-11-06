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Kahramanmaraş'ta şehit çocuğuna sürpriz doğum günü kutlaması

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, bölücü terör örgütü mensubu teröristlere yönelik operasyonda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Hakan Duyğal'ın oğlu Mustafa Berk, 13. yaş gününde unutulmadı.

Kahramanmaraş'ta şehit çocuğuna sürpriz doğum günü kutlaması

Kahramanmaraş'ta şehit çocuğuna sürpriz doğum günü kutlaması

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, bölücü terör örgütü mensubu teröristlere yönelik operasyonda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Hakan Duyğal'ın oğlu Mustafa Berk, 13. yaş gününde unutulmadı.

06 Kasım 2022 Pazar 12:48

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şubesi, Kahramanmaraş Kurtuluş Spor Kulübü'nde forvet oyuncusu olan Mustafa Berk Duyğal'a antrenman yaptığı sahada sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.

Sürpriz karşısında bir süre şaşkınlık yaşayan ve kendisi için hazırlanan doğum günü pastasındaki mumları üfleyen Mustafa Berk, Onikişubat İlçe Kaymakamı Serkan Keçeli ile pastasını keserek takım arkadaşlarına ikram etti.

Mustafa Berk Duyğal, gazetecilere, sürpriz karşısında oldukça şaşırdığını belirterek, düzenleyenlere teşekkür etti.

Kaymakam Keçeli de şehitlerin geride bıraktığı evlatlarının kendilerine bırakılan en büyük emanet olduğunu belirtti.

Derneğin girişimleriyle şehidin ailesi ve kaymakamlık olarak böyle bir sürpriz hazırlamaya karar verdiklerini anlatan Keçeli, "Şehitlerimizin emanetlerinin başımızın üstünde yeri var. Milletimizin en değerli varlıklarından bir tanesi onlar. Bugün de Berk'e güzel bir sürpriz oldu. İnşallah Berk kardeşimiz ve diğer sporcu kardeşlerimizin devletine, vatanına, milletine ve ailesine faydalı hayırlı insanlar olmasını diliyoruz." dedi.

Dernek Başkanı Mehmet Ali Küpeli de geleneksel hale getirdikleri doğum günü kutlamalarına devam ettiklerini belirterek, çocukların bir anlık mutluluğuna ortak olabilmenin kendilerine gurur verdiğini söyledi.

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Kahramanmaraşta şehit çocuğuna Sürpriz Doğum Günü Kutlaması
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