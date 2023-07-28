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Kahramanmaraş teknokent projeleri iyi uygulama örnekleri arasına girdi!

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri arasında iş birliğinin geliştirilmesi ve iletişimin güçlendirilmesi amacıyla 13-14 Temmuz 2023 tarihinde düzenlenen 11. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (TGB) Koordinasyon toplantısı; Bilişim Vadisi; ev sahipliğinde İzmir'de gerçekleştirildi. Toplantıya T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya ÇOŞTU ve Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürü Muhammet Bilal MACİT, Bakanlık temsilcileri ile Teknololoji Geliştirme Bölgeleri yöneticileri katıldı.

Kahramanmaraş teknokent projeleri iyi uygulama örnekleri arasına girdi!

Kahramanmaraş teknokent projeleri iyi uygulama örnekleri arasına girdi!

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri arasında iş birliğinin geliştirilmesi ve iletişimin güçlendirilmesi amacıyla 13-14 Temmuz 2023 tarihinde düzenlenen 11. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (TGB) Koordinasyon toplantısı; Bilişim Vadisi; ev sahipliğinde İzmir'de gerçekleştirildi. Toplantıya T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya ÇOŞTU ve Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürü Muhammet Bilal MACİT, Bakanlık temsilcileri ile Teknololoji Geliştirme Bölgeleri yöneticileri katıldı.

28 Temmuz 2023 Cuma 17:27

Toplantıda; İş Dünyasında İstihbarata Karşı Koyma Farkındalığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından TGB'lerde yapılan mali uygulamalar, Bakanlık Kümelenme Destek Programı 4. Çağrı Tanıtımı, Bakanlık Milli Teknoloji Genel Müdürlüğü Sektör Kampüste Programı ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri'nde iyi uygulama örnekleri gibi konular katılımcılara sunuldu. Yuvarlak masa toplantılarıyla TGB temsilcileri, Bakanlık uzmanları tarafından cevaplandırılan sorularla bilgi alışverişinde bulundular.

Kahramanmaraş Teknokent Yönetici A.Ş tarafından yürütülerek tamamlanmış olan Projeler, (https://teknokentmaras.com) T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından İyi Uygulama Örnekleri olarak seçilmiştir. Kahramanmaraş Teknokent'in yanında; Balıkesir Teknokent, Gebze OSB Teknokent, ITU Arı Teknokent, ODTÜ Teknokent, Teknopark İstanbul ve Yıldız Teknopark İyi uygulama örneği olarak seçilen teknokentlerdir. Kuruluşundan bu yana Kahramanmaraş Teknokent'in ülkemizin Ar-Ge Ekosisteminin gelişmesine katkı sağlamasında emeği geçen tüm yönetici ve akademisyenlerimize teşekkür ederiz.

Programın son gününde, katılımcılar Bilişim Vadisi İzmir Teknoloji Üssü ve bazı firmaları ziyaret ederek yerinde incelemelerde bulundular. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında gerçekleştirilen bu önemli koordinasyon toplantısının, sektörün gelişimi ve yenilikçi projelerin desteklenmesi açısından önemli bir adım olduğu vurgulandı. İlerleyen dönemlerde daha fazla benzer etkinliğin düzenlenmesi ve TGB’lerin güçlenerek ülke ekonomisine katkı sağlaması bekleniyor.

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Kahramanmaraş Teknokent Projeleri Iyi Uygulama örnekleri Arasına Girdi!
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