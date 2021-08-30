Kahramanmaraş Ülkü ocaklarından 30 Ağustos Zafer bayramı mesajı

Başkan Nar, mesajında şunları söyledi;

“Türk tarihinin kıvanç dolu dönüm noktalarından biri olan 30 Ağustos, Türk milletinin hürriyet ve bağımsızlığı için nihai hamleye karar verdiği tarihin adıdır.

30 Ağustos 1922 tarihinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları Türk milletine reva görülen esareti reddederek tarihimizin şanlı zaferlerine yenisini eklemişler ve Türk milletinin gücünü sınamaya çalışanlara tarihi bir ders vermişlerdir. 30 Ağustos ile yıllar süren milli mücadele tarihinin sonunda ulaşılan üstün başarı, yüzyıllardır adım adım dünya’yı parselleyen sömürgeci güçlerin karşılaştıkları en ağır yenilgi ve aldıkları en kesin cevaptır.

İstiklalini kendi azim ve kararının kurtaracağına inanan aziz milletimizin desteği ile Türk Ordusunun 26 Ağustos 1922 sabahı işgal kuvvetlerine yönelik başlattığı taarruz Türk milletinin kararlılığının, mücadele azminin ve hür yaşama iradesinin açık bir kanıtıdır. Bu zaferle aziz milletimiz son sözünü söylemiş, Anadolu ilelebet bir Türk yurdu olarak tescil edilmiştir.

Cumhuriyetin ilanı ile neticelenen bu muhteşem sonuç; Türk milletinin kendi topraklarında asla yenilemeyeceğinin tüm dünyaya ilanı olmuştur.

Bu açıdan Kurtuluş Savaşımız, sebep ve sonuçları ile hatıraları yaşatılarak gelecek nesillere mutlaka aktarılması şart olan, kutlu ecdadımızın kahramanlık destanları ve tarihi hatıralarıdır.

Şehit olma pahasına esaret prangalarını parçalayarak, gelecek nesillerin hür ve bağımsız yaşamasını sağlayan ecdadımızın fedakârlıkları, hiçbir dünyevi nimetle kıyaslanmayacak kadar önemli ve değerlidir.

Bu itibarla, 30 Ağustos deyince; gözleri hasretle yaşarmayan, göğüsleri gururla kabarmayan, yürekleri coşkuyla çarpmayanlara dikkat edilmesi bir vatan görevi haline gelmiş bulunmaktadır.

Bu zaferle ortaya çıkan sonuçtan bugün de birliğimize, dirliğimize, varlığımıza yönelik emeller besleyenlerin ibret ve ders alması gereken mesajlar vardır.

Türk milletinin birliği, vatanımızın bağımsızlığı yolunda çok önemli bir rolü olan Başkomutanlık Meydan Muharebesi Zaferi’nin 99. yıldönümünü kutluyor; başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün kurucu kahramanları ve aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükran hislerimle yâd ediyorum. Bu ihtişamlı zafer ve ortaya çıkan muazzam eseri Türk milliyetçileri asla unutmayacaktır. Milletimizin asil vicdanında, mukaddes bir hatıra ve nişan olarak sonsuza kadar mutlaka yaşatılacaktır.”