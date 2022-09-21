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Kahramanmaraş Uluslararası 8. Kitap ve Kültür Fuarı 14 Ekim’de başlıyor!

Büyükşehir Belediyesi’nin bu yıl 8’incisi düzenleneceği Kitap ve Kültür Fuarı, 14 - 23 Ekim tarihlerinde KAFUM’da yüzlerce yayınevi ve yazarın katılımıyla kitapseverleri ağırlayacak.

Kahramanmaraş Uluslararası 8. Kitap ve Kültür Fuarı 14 Ekim’de başlıyor!

Kahramanmaraş Uluslararası 8. Kitap ve Kültür Fuarı 14 Ekim’de başlıyor!

Büyükşehir Belediyesi’nin bu yıl 8’incisi düzenleneceği Kitap ve Kültür Fuarı, 14 - 23 Ekim tarihlerinde KAFUM’da yüzlerce yayınevi ve yazarın katılımıyla kitapseverleri ağırlayacak.

21 Eylül 2022 Çarşamba 17:44

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 8’incisi düzenlenecek Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı 14 Ekim Cuma günü başlıyor. Kahramanmaraş Fuar Merkezi’nde (KAFUM) düzenlenecek fuar, 23 Ekim Pazar gününe kadar devam edecek. Bu yıl “Sezai Karakoç’a Saygıyla” temasıyla gerçekleştirilecek fuarda; yüzlerce yayınevi ve yazar ile on binlerce eser kitapseverlerle buluşacak. Türk edebiyatının birbirinden önemli isimlerinin katılacağı etkinlik takvimi süresince panel, söyleşi ve imza günleri de düzenlenecek.

Tüm Kitapseverler Davetlidir

Kültür Spor ve Turizm Dairesi Başkanlığı’ndan düzenlenecek fuara ilişkin yapılan açıklamada, “Şiir ve edebiyatın başkenti Kahramanmaraş’ımızda bu yıl, Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı’nın 8’incisini düzenliyoruz. Yüzlerce yayınevi, yazar ve on binlerce kitap ile kültür sanat ikliminin yaşanacağı fuara tüm kitapseverler davetlidir” ifadeleri kullanıldı.

Son Güncelleme: 21.09.2022 18:05
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Kahramanmaraş Uluslararası 8. Kitap Ve Kültür Fuarı 14 Ekim’de Başlıyor!
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