Kahramanmaraş’a beklenen kar geldi

Kahramanmaraş’ın yüksek kesimlerinde ve kuzey ilçelerinde dün gece itibariyle başlayan kar yağışı hem sevindirdi, hem sürücülere zor anlar yaşattı.

Kahramanmaraş-Kayseri yolu üzerinde sürücüler, kar yağışı nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. Yedikuyular Kayak Merkezinde kar kalındığı 50 santimetreyi geçerken, il merkezinde sağanak yağış etkili oldu.

Kar yağışının etkili olduğu bölgelerde temizlik çalışmalarını sürdüren belediye ekipleri, sürücüleri ve vatandaşları gerekli tedbirleri almadan yola çıkmamalarını önerdi.