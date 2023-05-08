Kahramanmaraş’a Dev Araç Yatırımı

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğünü ziyaret ederek araç teslim programına katılım sağlayan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi kazandırılan yeni yatırımların müjdesini verdi.

Burada konuşma yapan Kirişçi, “Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğünehizmet edecek,Helikopterden arazöze, yangın komuta aracından greydere, yangınla mücadelede hizmet edecek araçlar ve iş makineleri ile yeşil vatan savunmaları ile daha da güçleniyor” dedi.

Orman Genel Müdürlüğüne kazandırılan yeni hava ve kara araçlarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Kirişçi, “Depremlerin ardından Kahramanmaraş'ın her yönden ayağa kalkması ve toparlanması için çalışmaların eksiksiz devam ediyor” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törende 3 Mayıs'ta orman hava filosunu hizmete aldıklarını anlatan Kirişci, "Biz netice itibarıyla 2002 yılında 65 ton su atma kapasitesine sahipken bugün geldiğimiz noktada 460 tonlara doğru yaklaştık" diye konuştu. 2021 yılında 18 olan pilot sayısını 37'ye çıkardıklarını, toplam hava filosundaki personel sayısının da 103'e ulaştığını söyleyen Kirişçi, “Kiralama için 2022 yılında 55 helikopter, 17 uçak ve 8 İHA için 134 milyon dolar bedel ödediklerini, bugün tüm hava filosunun 286 milyon dolarlık bir parasal karşılığı olduğunu ifade etti.

Kirişçi, “Bizim mutlak surette kiralama yerine kendi envanterimizle kayıtlı hava araçlarımızın olması gerektiği aşikar. Amacımız bütün hava araçlarımızın bu ülkede üretilen hava araçları olması konusunda ciddi bir çabamız var. Bu çerçevede de özellikle TUSAŞ'la yakın çalışıyoruz. Tıpkı Sikorsky'lerde olduğu gibi T70 Sikorsky helikopterlerde de TUSAŞ'la işbirliği içerisine girdik. İnşallah siparişimizi verdik, sözleşmemizi imzaladık. 10 tane 4'er ton atma kapasitesi olan helikopterlerimizi de yine TUSAŞ üzerinden, bunları da 208 milyon dolar gibi bir bedel karşılığında üretimler gerçekleştikten sonra inşallah kendi envanterimize alacağız. Türkiye, savunma sanayisinde her geçen gün yeni bir başarı hikayesine şahitlik eden bir ülke haline geldi” şeklinde konuştu.