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Kahramanmaraş’a İstiklal Madalyası verilişinin 99. Yıl dönümü kutlandı

Şehre İstiklal Madalyası verilişinin 99. yıl dönümü münasebetiyle kutlama programı düzenlendi. Trabzon Caddesi’nde düzenlenen programda,kırmızı şeritli İstiklal Madalyası, Hayrettin Güngör tarafından şanlı Türk Bayrağı’na takılarak İstiklal Marşı eşliğinde göndere çekildi.

Kahramanmaraş’a İstiklal Madalyası verilişinin 99. Yıl dönümü kutlandı

Kahramanmaraş’a İstiklal Madalyası verilişinin 99. Yıl dönümü kutlandı

Şehre İstiklal Madalyası verilişinin 99. yıl dönümü münasebetiyle kutlama programı düzenlendi. Trabzon Caddesi’nde düzenlenen programda,kırmızı şeritli İstiklal Madalyası, Hayrettin Güngör tarafından şanlı Türk Bayrağı’na takılarak İstiklal Marşı eşliğinde göndere çekildi.

05 Nisan 2024 Cuma 15:36

Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından şehre İstiklal Madalyası verilişinin 99. yıl dönümü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi. Trabzon Caddesi’nde düzenlenen programda;Vali MükerremÜnlüer, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Emin Mehmet Terzioğlu ve önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Atatürk Anıtı’na çelenk bıraktı. Şehrin sembolü olan kırmızı şeritli İstiklal Madalyası, Hayrettin Güngör tarafından şanlı Türk Bayrağı’na takılarak İstiklal Marşı eşliğinde göndere çekildi.

Ecdadımız Vaktine Hazırdı

Madalya Günü programında konuşan önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Kahraman şehrimize İstiklal Madalyası verilişinin 99. yılını kutluyoruz. Maraş’ın kurtuluşu, Anadolu’nun savunmasında ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunda çok önemli bir yere sahiptir. Kahraman şehrimiz, Avukat Mehmet Ali Bey’in Âlem-i İslam’a Hitap Beyannemesi’nde yazdığı gibi aziz ecdadımızın vaktine hazır olmasıyla kurtarıldı. Avukat Mehmet Ali Bey, oğlu Şahap, Sütçü İmam, Rıdvan Hoca, Abdal Halil Ağa, Senem Ayşe, hülasa kadını erkeği, genci yaşlısı tüm Maraşlı vaktine hazırdı. Tüm Milli Mücadele kahramanlarımızı, bu mukaddes toprakları korumak için can veren tüm şehitlerimizi ve deprem şehirlerimizi saygı, rahmet ve minnetle yâd ediyoruz” cümlelerini kaydetti.

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Kahramanmaraş’a İstiklal Madalyası Verilişinin 99. Yıl Dönümü Kutlandı
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