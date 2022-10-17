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Kahramanmaraş’ın İki Değeri Eserleri ve Hatıralarıyla Yad Edildi

Şiir ve edebiyatın başkenti Kahramanmaraş’ın iki önemli değeri Rasim Özdenören ve Mevlana İdris, KAFUM’da düzenlenen anma programlarında eserleriyle yâd edildi. Uzmanların katılımıyla gerçekleşen panellerde, dinleyicilere iki edebiyat portresinin yaşamlarından özel kesitler de aktarıldı

Kahramanmaraş’ın İki Değeri Eserleri ve Hatıralarıyla Yad Edildi

Kahramanmaraş’ın İki Değeri Eserleri ve Hatıralarıyla Yad Edildi

Şiir ve edebiyatın başkenti Kahramanmaraş’ın iki önemli değeri Rasim Özdenören ve Mevlana İdris, KAFUM’da düzenlenen anma programlarında eserleriyle yâd edildi. Uzmanların katılımıyla gerçekleşen panellerde, dinleyicilere iki edebiyat portresinin yaşamlarından özel kesitler de aktarıldı

17 Ekim 2022 Pazartesi 10:47

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 8. Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı birbirinden anlamlı iki etkinliğe ev sahipliği yaptı. Şiir ve edebiyatın başkenti unvanına sahip Kahramanmaraş’a ve Türk edebiyatına derin izler bırakan Rasim Özdenören ve Mevlana İdris fuar kapsamında düzenlenen etkinliklerle yâd edildi. Uzmanların katılımıyla gerçekleştirilen panel ve anma etkinliğinde; şehrin yetiştirdiği iki önemli değerin eserleri, hayatından kesitler ve hatıraları dinleyicilere aktarıldı.

Türk Edebiyatında Bir Dev: Rasim Özdenören

Rasim Özdenören anma etkinliği sonrası açıklamalarda bulunan usta kalem Üzeyir İlbak, “Kahramanmaraş, önemli edebiyat insanlarının şehri. Bu şehrin benim hayatımda çok özel bir yeri var. Bugün benim de iştigal ettiğim dergicilik serüveninin en önemli portrelerinden Rasim Özdenören’i yad ettik. Çok geniş bir katılım vardı. Bizler, Kahramanmaraşlı yazar ve şairlerin izinden gidiyoruz. Onların çıkardıkları eserlerle yetiştik. Bu güzel ve anlamlı program için teşekkür ediyoruz” dedi. Süleyman Ceran ise, şehrin edebiyat ikliminin yazar ve şairlerin hatırlanmasıyla diri tutulduğunu değerlendirdi. Programın moderatörü Selim Somuncu da düzenlenen fuarın anma programlarıyla kimlik kazandığını belirterek, “Kahramanmaraş, edebiyat ve sanat kültürü açısından çok kadim köklere sahip” ifadelerini kaydetti.

Hassas Ruhların Şairi: Mevlana İdris

Kitap fuarında Harun Kadıoğlu moderatörlüğünde, Mevlana İdris’i Anma Paneli de gerçekleşti. Düzenlenen programda usta kalemler Hüseyin Akın ve Sadık Yalnızuçanlar, Türk edebiyatına önemli eserler kazandıran Mevlana İdris’i anlattı. Program sonrası değerlendirmelerde bulunan Akın, “Burada gerçekleştirilen etkinliği bir kültür hamlesi olarak niteliyoruz. Çünkü okurlar ve yazarlar arasındaki fiziki mesafeyi ortadan kaldırıyor” ifadelerine yer verirken, Yalnızuçanlar ise, “Bu fuar uluslararası düzeyde gerçekleşiyor. Yazarlarla, şairlerle, okurlar bir araya geliyor, buluşuyorlar. Edebiyatın önemli şahsiyetleri tanıtılıyor. Bu çok kıymetli” dedi. Moderatör Kadıoğlu ise düzenlenen etkinlik dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

Son Güncelleme: 17.10.2022 10:53
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Kahramanmaraş’ın İki Değeri Eserleri Ve Hatıralarıyla Yad Edildi
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