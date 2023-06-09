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Kahramanmaraş’ın ulaşım ağı güçleniyor!

Büyükşehir Belediyesi, İmran Kılıç Bulvarı Kavşağı’ndan eski Canlı Hayvan Pazarı’na devamında da odun ambarı ve haller bölgesine ulaşım sağlayan 2,5 kilometre uzunluğundaki arterin asfaltını yeniliyor.

Kahramanmaraş’ın ulaşım ağı güçleniyor!

Kahramanmaraş’ın ulaşım ağı güçleniyor!

Büyükşehir Belediyesi, İmran Kılıç Bulvarı Kavşağı’ndan eski Canlı Hayvan Pazarı’na devamında da odun ambarı ve haller bölgesine ulaşım sağlayan 2,5 kilometre uzunluğundaki arterin asfaltını yeniliyor.

09 Haziran 2023 Cuma 08:55

Şehrin ulaşım ağını güçlendirmek için faaliyetlerini kesintisiz sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin çalışma gerçekleştirdiği adreslerden birisi de İmran Kılıç Bulvarı Kavşağı’ndan eski Canlı Hayvan Pazarı’na devamında da odun ambarı ve haller bölgesine ulaşım sağlayan arter oldu.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nca toplamda 2,5 kilometre uzunluğa ve 20 metre genişliğe sahip arter sıcak asfaltla yenileniyor. Deforme olduğu için araç trafiğinde aksamalara neden olan arterde yürütülen yenileme çalışmalarının kısa süre içerisinde tamamlanmasıyla bölgede ulaşım konfor ve güvenliği üst seviyeye çıkarılacak.

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Kahramanmaraş’ın Ulaşım Ağı Güçleniyor!
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