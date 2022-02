Kahramanmaraş’ın Yüz Akı ‘Sıra Dışı’ Yeni Sayısı Çıktı

6. sayısında 15. yüzyılda yaşayan Dulkadiroğlu Süleyman Beyin kızı Sitti Şah Sultan’ı konu alan Sıra Dışı Dergisi, 100 sayfalık yenisi sayısında ‘Maraş İstiklal Harbi ve Mustafa Kemal Paşa’ başlığı altında 7. Sayısını çıkardı.

Son sayı hakkında Sıra Dışı Dergisi Kurucusu Pınar Yüzbaşıoğlu, “Bir On İki Şubat sayısı ile sizlerle yeniden bir aradayız. Coşkumuz, sevincimiz, heyecanımız her sayımızda artarak büyüyor ve bu duygularla sizinle bir arada olmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Kahramanmaraş’ımızın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. Yıl dönümünde dolu dolu içeriğimizle karşınızdayız. Elbette sadece kurtuluşumuz yok içeriğimizde, sizlere Kripto paradan, PKK Terörü ve kadın kitabı yazarı Habibe Öcal’a, ay burcunuzun etkilerinden, sıra dışı katil Ed Gein’e, EXPO 2023’ten, Avrupa’nın yeni gözdesi KİPAŞ’a, Best Model of the World birincimiz Oğuzhan Bolat’tan sıra dışı bir kadın Handan Uslu’ya kadar geniş bir perspektif hazırladık. Bu sayımızda, her sayımızdan daha farklı bir coşku var içimizde. Dergimizin kapağını Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafıyla şereflendirdik ve ilimizin kurtuluşu için gönderdiği telgrafla süslemeyi bir borç bildik” dedi.

Yüzbaşıoğlu, açıklamasının devamında ise, Kurtuluşumuz, Anadolu’muzun kurtuluşu kuşkusuz, savaşmaktan yorulmuş, yoksul, ordusu terhis edilmiş halkımızın ve geri dönen perişan haldeki gazilerimizin ayaklanmasıyla oldu. İçinde hürriyet ateşi yanan yüce halkımız ne durumda olursa olsun, “Ya İstiklâl Ya ölüm” diyerek esareti kabul etmedi. Sadece esnaf, çiftçi ve fakir halktan oluşan bu topluluğu bir araya getirip, onları savaş stratejisiyle hareket etmeye hazırlayacak subaylara ihtiyaç vardı. Bu eksikliği öngören Mustafa Kemal Atatürk, halkın ayaklanmasını ve örgütlenmesini sağlamaları ve savaş stratejisi ile askeri biçimde hareket etmeleri için Anadolu’nun dört bir yanına yetişmiş subaylar gönderdi. Kurtuluş Savaşımız işte bu minvalde kazanıldı. Ve bugün bize düşen görev Atamızın; Ülkemiz ve Kahramanmaraş’ımız için yaptıklarına minnet ve şükranlarımızı göstermektir. Ruhu şad gönlü rahat olsun.Kurtuluşumuzun 102. Yıl Dönümü hepimize kutlu olsun! Daha güzel yarınlara” ifadelerine yer verdi.