Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Celalettin Güvenç, ‘Maraşlı, inanmış bir şehri almanın mümkün olmayacağını dünyaya gösterdi’
Celalettin Güvenç, ‘Maraşlı, inanmış bir...
Başkan Okay’dan 12 Şubat Kurtuluş Günü mesajı
Başkan Okay’dan 12 Şubat Kurtuluş...
12 Şubat birliğimizin ve beraberliğimizin teminatıdır
12 Şubat birliğimizin ve beraberliğimizin...
Çocuklardan Tiyatroya Yoğun İlgi
Çocuklardan Tiyatroya Yoğun İlgi
Hayrettin Güngör, ‘Kahramanmaraş Anadolu’ya İlham Olmuştur’
Hayrettin Güngör, ‘Kahramanmaraş Anadolu’ya İlham...

Kahramanmaraş’ın Yüz Akı ‘Sıra Dışı’ Yeni Sayısı Çıktı

Kahramanmaraş’ta yüz akı Sıra Dışı Dergisi, 7. sayısında ‘Maraş İstiklal Harbi ve Mustafa Kemal Paşa’ kapağıyla okurlarıyla buluştu.

Kahramanmaraş’ın Yüz Akı ‘Sıra Dışı’ Yeni Sayısı Çıktı

Kahramanmaraş’ın Yüz Akı ‘Sıra Dışı’ Yeni Sayısı Çıktı

Kahramanmaraş’ta yüz akı Sıra Dışı Dergisi, 7. sayısında ‘Maraş İstiklal Harbi ve Mustafa Kemal Paşa’ kapağıyla okurlarıyla buluştu.

17 Şubat 2022 Perşembe 11:05
banner459

6. sayısında 15. yüzyılda yaşayan Dulkadiroğlu Süleyman Beyin kızı Sitti Şah Sultan’ı konu alan Sıra Dışı Dergisi, 100 sayfalık yenisi sayısında ‘Maraş İstiklal Harbi ve Mustafa Kemal Paşa’ başlığı altında 7. Sayısını çıkardı.

Son sayı hakkında Sıra Dışı Dergisi Kurucusu Pınar Yüzbaşıoğlu, “Bir On İki Şubat sayısı ile sizlerle yeniden bir aradayız. Coşkumuz, sevincimiz, heyecanımız her sayımızda artarak büyüyor ve bu duygularla sizinle bir arada olmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Kahramanmaraş’ımızın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. Yıl dönümünde dolu dolu içeriğimizle karşınızdayız. Elbette sadece kurtuluşumuz yok içeriğimizde, sizlere Kripto paradan, PKK Terörü ve kadın kitabı yazarı Habibe Öcal’a, ay burcunuzun etkilerinden, sıra dışı katil Ed Gein’e, EXPO 2023’ten, Avrupa’nın yeni gözdesi KİPAŞ’a, Best Model of the World birincimiz Oğuzhan Bolat’tan sıra dışı bir kadın Handan Uslu’ya kadar geniş bir perspektif hazırladık. Bu sayımızda, her sayımızdan daha farklı bir coşku var içimizde. Dergimizin kapağını Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafıyla şereflendirdik ve ilimizin kurtuluşu için gönderdiği telgrafla süslemeyi bir borç bildik” dedi.

Yüzbaşıoğlu, açıklamasının devamında ise, Kurtuluşumuz, Anadolu’muzun kurtuluşu kuşkusuz, savaşmaktan yorulmuş, yoksul, ordusu terhis edilmiş halkımızın ve geri dönen perişan haldeki gazilerimizin ayaklanmasıyla oldu. İçinde hürriyet ateşi yanan yüce halkımız ne durumda olursa olsun, “Ya İstiklâl Ya ölüm” diyerek esareti kabul etmedi. Sadece esnaf, çiftçi ve fakir halktan oluşan bu topluluğu bir araya getirip, onları savaş stratejisiyle hareket etmeye hazırlayacak subaylara ihtiyaç vardı. Bu eksikliği öngören Mustafa Kemal Atatürk, halkın ayaklanmasını ve örgütlenmesini sağlamaları ve savaş stratejisi ile askeri biçimde hareket etmeleri için Anadolu’nun dört bir yanına yetişmiş subaylar gönderdi. Kurtuluş Savaşımız işte bu minvalde kazanıldı. Ve bugün bize düşen görev Atamızın; Ülkemiz ve Kahramanmaraş’ımız için yaptıklarına minnet ve şükranlarımızı göstermektir. Ruhu şad gönlü rahat olsun.Kurtuluşumuzun 102. Yıl Dönümü hepimize kutlu olsun! Daha güzel yarınlara” ifadelerine yer verdi.

Son Güncelleme: 17.02.2022 18:41
Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş’ın Yüz Akı ‘Sıra Dışı’ Yeni Sayısı Çıktı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraş’ta hekim tutuksuz yargılanacak
Kahramanmaraş’ta hekim tutuksuz yargılanacak
Expo 2023 Bütün Detaylarıyla Çalıştayda Masaya Yatırıldı
Expo 2023 Bütün Detaylarıyla Çalıştayda Masaya Yatırıldı
SANKO öğrencileri iki birincilik kupası ve 57 madalya kazandı
SANKO öğrencileri iki birincilik kupası ve 57 madalya kazandı
Başkan Mahçiçek, ‘EXPO 2023 hepimizin projesi’
Başkan Mahçiçek, ‘EXPO 2023 hepimizin projesi’
Gazi Ortaokulu'nda ‘Bir Şehit Bir Sınıf’ Projesi Gerçekleştirildi
Gazi Ortaokulu'nda ‘Bir Şehit Bir Sınıf’ Projesi Gerçekleştirildi

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber