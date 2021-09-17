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Kahramanmaraşspor, Sivas Belediye Spor’la Karşılaşacak

TFF 2.Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Kahramanmaraşspor, 3. hafta maçında Sivas Belediye Spor ile karşı karşıya gelecek.

Kahramanmaraşspor, Sivas Belediye Spor’la Karşılaşacak

Kahramanmaraşspor, Sivas Belediye Spor’la Karşılaşacak

TFF 2.Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Kahramanmaraşspor, 3. hafta maçında Sivas Belediye Spor ile karşı karşıya gelecek.

17 Eylül 2021 Cuma 14:42
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Kahramanmaraşspor, 2021-2022 Sezonu 2. Lig Kırmızı Grupta 3. Hafta maçında 19 Eylül Pazar günü saat 15.00’de Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksinde, Sivas Belediye Spor'un konuğu olacak.

Lider Sivas Belediyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başlayan Kahramanmaraşspor, 14 Eylül Salı günü Hanefi Mahçiçek stadında yaptığı idmanlarını tamamladı.

“Kahramanmaraşspor puan alamadı”

Kahramanmaraşspor, karşılaştığı Serik Belediyespor ve Etimesgut Belediyespor’a mağlup olurken, ev sahibi Sivas Belediyespor ise, ilk maçta kendi sahasında Turgutluspor'u 2-1, deplasmanda Serik Belediyespor'u da 3-0 mağlup ederek 6 puanla lider.

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KahramanmaraşsporSivas Belediye Spor’la Karşılaşacak
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