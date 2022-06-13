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Kahramanmaraş’ta 24 Silah Ele Geçirildi

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin son bir haftalık çalışmasında; 21 şüpheli şahıs 24 adet silahla birlikte suçüstü yakalandı.

Kahramanmaraş’ta 24 Silah Ele Geçirildi

Kahramanmaraş’ta 24 Silah Ele Geçirildi

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin son bir haftalık çalışmasında; 21 şüpheli şahıs 24 adet silahla birlikte suçüstü yakalandı.

13 Haziran 2022 Pazartesi 18:46
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Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin, yoğun şekilde suç ve suçluyla mücadelesi kapsamında, havaya ateş eden, çoğunluğu sabıkalı silah taşıyan ve olaylarda silah kullanmaya yeltenen kişilere fırsat verilmedi.

Son bir hafta içinde yapılan çalışmalarda, sokak üzerinde silah taşırken 14 kişi suçüstü, ikametinde, aracında ve işyerinde silah ele geçirilen 7 kişi yakalandı. 9 adet ruhsatsız tabanca, 8 adet ruhsatsız tüfek, 7 adet kurusıkı tabanca olmak üzere toplam 24 adet silah ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Park ve bahçelerde yapılan denetimlerde 4 şahıs üzerinden suçta kullanılabilecek bıçaklar ele geçirildi. Bu bıçaklara el konularak, şahıslara emre aykırı davranıştan işlem yapıldı. Silahla yakalanan 21 şahsa da adli ve idari işlem yapıldı.

Ateşli silahlarla vatandaşlarımızın huzur ve sükûnetini bozan, havaya ateş eden şahıslara yönelik etkin mücadele yürütülerek, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için her türlü tedbir alınmaya devam edilecektir.

Son Güncelleme: 13.06.2022 19:42
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Kahramanmaraş’ta 24 Silah Ele Geçirildi
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