Kahramanmaraş’ta 4 ilçede 4 saat elektrikler kesilecek!

Türkiye Elektrik İletim A.Ş’nin trafo merkezinde yapacağı bakım–onarım çalışması nedeniyle 4 ilçede kesinti yaşanacağını duyurdu.

26 Haziran 2022 Pazar sabahı saat 01.00 ile 05.00 arasında Elbistan, Afşin, Nurhak ve Ekinözü ilçe merkezleri ve kırsal mahallelerinde kesinti uygulanacağı ifade edilirken, AKEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından yapılan açıklamada, TEİAŞ’ın gerçekleştireceği planlı çalışma nedeniyle ikametlerinde diyaliz destek ünitesi, solunum cihazı gibi yaşam destek cihazlarına bağlı yaşayan hastaların oluşacak kesintiden etkilenmemesi adına başvuru halinde kesinti süresince jeneratör desteği sağlanacağı vurgulandı.