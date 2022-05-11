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Kahramanmaraş’ta ana arı yetiştirilecek

Kahramanmaraş’ta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nce ilk defa kursiyerlere "Uygulamalı Ana Arı Yetiştiriciliği Kursu" açtı.

Kahramanmaraş’ta ana arı yetiştirilecek

Kahramanmaraş’ta ana arı yetiştirilecek

Kahramanmaraş’ta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nce ilk defa kursiyerlere "Uygulamalı Ana Arı Yetiştiriciliği Kursu" açtı.

11 Mayıs 2022 Çarşamba 16:17
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Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği kursta, arı bakımından besleme tekniklerine, hastalık ve zararlılarla mücadeleden modern arıcılık yöntemlerine, temel arıcılık kuralları, üretim süreçleri, arı türleri ve bal çeşitleri hakkında, uzman ziraat mühendisleri tarafından eğitimler veriliyor.

Eğitimlerde bilimsel ve teknik olarak dersler alan kursiyerler, sadece arı yetiştirmek ve bal üretmenin yollarını öğrenmiyor. Bal mumu üretiminden, propolis üretimine, bal arısının özelliklerinden, çoğaltılmasına, arı zehrinden, polen üretimine kadar pek çok alanda bilgi edinme fırsatı yakalıyor. Eğitimlere katılanlar arasında çok sayıda kadının olması dikkat çekerken, kursiyerler eğitimlerden sonra bir an önce arı yetiştiriciliğine başlamanın heyecanını yaşıyor.

Arı yetiştiriciliği kursunda katılan kursiyerlere teşekkür eden İl Tarım Müdürü Ramazan Bilir, Kahramanmaraş’ta arıcılığın yaygın ve bal üretiminde, Adana ve Mersin’in de önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Eğitim süresi içinde balarısı ırkları, koloni bireyleri, mevsimsel bakım, bal üretimi, diğer arı ürünlerinin üretimi, ana arı yetiştiriciliği, arı sağlığı konularında bilgiler verildiğini, arı yetiştiriciliğinin tarımsal gelişim içerisinde her zaman yer aldığını anlatan Bilir, müdürlükçe verilen bu kurslarla, vatandaşların yeni iş imkanları oluşturma şansı yakaladıklarını belirtti.

Kahramanmaraş, arıcılık kursuna ilginin büyük olmasının kendilerini son derece mutlu ettiğini belirterek, amaçlarının istihdama ve doğru-verimli üretime katkı sağlamak olduğunu ifade etti. Bölgede var olan arıcılığın önemini artırmak istediklerini söyleyen Bilir, bu kurslarla teorik eğitimlerin dışında, kırsalda da pratik ve uygulamalı eğitimlerin verildiğini, bundan da vatandaşların memnun olmasından dolayı ayrı bir keyif yaşadıklarını söyledi.

Son Güncelleme: 11.05.2022 19:02
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Kahramanmaraş’ta Ana Arı Yetiştirilecek
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