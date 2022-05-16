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Kahramanmaraş’ta asker olmanın sevincini yaşadılar!

Kahramanmaraş’ta Engelliler Haftası münasebetiyle temsili askerlik töreni düzenlendi.

Kahramanmaraş’ta asker olmanın sevincini yaşadılar!

Kahramanmaraş’ta asker olmanın sevincini yaşadılar!

Kahramanmaraş’ta Engelliler Haftası münasebetiyle temsili askerlik töreni düzenlendi.

16 Mayıs 2022 Pazartesi 18:11
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2. Zırhlı Tugay Komutanlığı General Mehmet Hayri Tarhan Kışlası’nda düzenlenen temsili askerlik töreninde, saygı duruşunun yapılması ve istiklal marşının okunmasının ardından engelli asker, platforma asılan Şanlı Türk Bayrağı huzurunda silahların üzerine ellerini koyarak yemin etti.

Törenin açılış konuşmasını yapan Garnizon Komutanı Tuğgeneral Emin Mehmet Terzioğlu, askerliğin kutsiyetine vurgu yaparak, 1 günlüğüne temsili askerlik yapan engellilerimizi tebrik etti.

Engelli Askerlerimiz ve aileleriyle yakından ilgilenen Vali Coşkun ise ailelerimizle yaptığı hasbihalde, “Bugün Engelli kardeşlerimiz için tertip edilen Temsili Askerlik törenine katılım sağlayarak,engelli kardeşlerimizinheyecanlarına ortak olmaya çalıştık. Engelli Askerlerimiz deverilen görevleri ve eğitimleri en iyi şekilde uygulayarak askerlik için hiçbir şeyin engel tanımayacağını bir kez daha herkese ispat ettiler. Bu vesileyle uygulamanın icra edilmesinde emeği olanlara şükranlarımı sunuyor, engelli kardeşlerimize de bir ömür boyu aileleriyle birlikte sağlıklı ve huzurlu bir yaşam diliyorum, dedi.

Engelli askerlerimize Valimiz Ömer Faruk Coşkun ve protokol üyeleri tarafından yemin töreni sonrasında terhis belgeleri ve hediyeleri takdim edildi.

Temsili Askerlik Törenine engelli kardeşlerimiz ve ailelerinin yanı sıra, Valimiz Ömer Faruk Coşkun, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Emin Mehmet Terzioğlu, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Arif Şen, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Özdurhan, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, ilgili kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile askeri personel katıldı.

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Kahramanmaraş’ta Asker Olmanın Sevincini Yaşadılar!
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