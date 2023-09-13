Kahramanmaraş’ta balık festivali başlıyor!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle Balıkçılar Derneği tarafından organize edilen 4. Balık Festivali, 14 Eylül Perşembe günü Kılavuzlu Parkı’nda gerçekleştirilecek.

Yaşanan asrın felaketinin ardından Kahramanmaraş için üretime devam eden balıkçılık sektörüne dikkat çekmeyi hedefleyen organizasyon, saat 18.00’da başlayacak.

Depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için Kur’an-ı Kerim tilaveti, çocuklar için moral etkinlikleri ve balık ikramının yapılacağı program ile ilgili olarak dernek tarafından yapılan açıklamada, “Yaşadığımız depremin ardından Kahramanmaraş için yeniden ayağa kalkıyoruz. Şehrimizde balık üretimini tekrar zirveye çıkarma hedefindeyiz. Bu kapsamda geleneksel hale gelen Balık Festivalimizi, 14 Eylül Perşembe günü Kılavuzlu Parkı’nda gerçekleştireceğiz. Tüm vatandaşlarımızı programımıza bekliyoruz” ifadeleri kullanıldı.