Kahramanmaraş’ta Bu Ağaç Doğaseverlerin Uğrak Adresi Oldu

İlçe merkezine 80 kilometre uzaklıktaki Andırın'ın Köklü Mahallesi sınırlarında bulunan Balk Dağı'na giden doğa tutkunu fotoğrafçılar ve dağcılar, sık orman ve çalılar arasında yosunlarla kaplı dev porsuk ağacını drone ile görüntülediler. Yürüyerek 1600 rakımlı dağda yönlerini bulmaya çalışan dağcılar ve fotoğrafçılar, bu sırada oldukça heybetli yapısıyla dikkati çeken bir ağaçla karşılaştı.

Zorlu bir tırmanma yürüyüşü gerçekleştiren KADAK ekibi, fotoğrafını çektikleri ağaçla ilgili durumu daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bildirdiklerini ifade ettiler. Ekipler, görüntüsüyle ziyaretçilere korku salan ulu ağaçların tescillenerek koruma altına alınmasını ve gelecek kuşaklara aktarılmasını talep ettiler. Nesli tükenmekte olan porsuk ağacını havadan ve karadan görüntüleyen ekiplerin zirveye tırmanışı, 4.5 saat sürdü. Ayrıca bölgeye giden ekipler, porsuk ağacının tescil çalışmasının tamamlanmasının ardından periyodik bakımının da yapılmasını istediler.

KADAK Onursal Başkanı Said Kılıçsallayan, 3 bin 500 yıllık olduğunu tahmin ettikleri porsuk ağacı ile ilgili şunları söyledi: “Balk Dağındaki o efsane, yaklaşık 3 bin 500 yıl önce tunç devrine şahitlik eden o ulu ağacın dibindeyiz. Dilek tutuyoruz, dua ediyoruz, Allah bu ulu ağacın dibinde dua edenlerin duasını kabul eylesin. Orman Bakanlığına burasının koordinatlarını ve her şeyini attık. Fotoğraflarını görüntülerini gönderdik. Biz kendimiz zaten ekiple ölçümünü yaptık. Altı buçuk metre çapında. Aynı ölçüdeki ağaç Zonguldak’ta var. Bakıyoruz a ağaç dünyanın beşinci, Türkiye’nin birinci ağacı diye her yerde karşımıza çıkıyor. Aynı standartlarda bizim ağacımız var, ama tescili dahi yapılmıyor. Bu çok acı durum. Buradan yetkililerimize, Kahramanmaraş Valimize kucak dolusu selam gönderiyoruz. Lütfen bu ulu ağacımıza sahip çıkalım. Bu ağacımızın tescilini yapıp anıt ağaç olarak literatürlerde yerini alsın diyoruz.”