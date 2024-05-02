Kahramanmaraş’ta bu kurslar inşaat sektörüne nitelikli iş gücü kazandırıyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından vatandaşların mesleki ve sosyal açıdan gelişimlerine destek olmak, ekonomik ve kültürel kazanımlarını artırmak için düzenlenen Meslek Edindirme ve Sanat Eğitimi Kursları’nda eğitimler hızla sürüyor.

Onlarca farklı atölyede verilen eğitimlerle hem kursiyerlerin kişisel becerilerini artırmaları hem de istihdama katkı sağlanması hedeflenirken; İnşaat Boyacılığı, Kaynakçılık,El ile Alçı ve Çimentolu Sıva kursları da yoğun ilgi gördü.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) desteğiyle düzenlenen kurslarda alanında uzman eğitmenler tarafından verilen eğitimlerle kursiyerler teorik bilgilere ek olarak uygulamalı eğitimlerle de el becerilerini geliştirme fırsatı buluyor.

Verilen eğitimlerle, özellikle 6 Şubat depremlerinin ardından büyük ihtiyaç duyulan inşaat sektörüne yeni nitelikli iş gücü kazandırılması hedefleniyor.