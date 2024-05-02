Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
KSÜ Genel Sekreteri emekli oldu!
KSÜ Genel Sekreteri emekli oldu!
Başkan Görgel’den Şehit Ailesine Başsağlığı Ziyareti
Başkan Görgel’den Şehit Ailesine Başsağlığı...
Sıra Gecesi’ne Yoğun İlgi
Sıra Gecesi’ne Yoğun İlgi
Kahramanmaraş Büyükşehir, Sınav Günü Özel Gereksinimli Vatandaşların Yanında oldu!
Kahramanmaraş Büyükşehir, Sınav Günü Özel...
Ekonomiye güven Nisan ayında geriledi
Ekonomiye güven Nisan ayında geriledi

Kahramanmaraş’ta bu kurslar inşaat sektörüne nitelikli iş gücü kazandırıyor

Büyükşehir Belediyesinin Meslek Edindirme Kursları’nda;İnşaat Boyacılığı, Kaynakçılık, El ile Alçı ve Çimentolu Sıva atölyelerinde verilen eğitimlerle,özellikle depremlerin ardından büyük ihtiyaç duyulan inşaat sektörüne nitelikli iş gücü kazandırılması hedefleniyor.

Kahramanmaraş’ta bu kurslar inşaat sektörüne nitelikli iş gücü kazandırıyor

Kahramanmaraş’ta bu kurslar inşaat sektörüne nitelikli iş gücü kazandırıyor

Büyükşehir Belediyesinin Meslek Edindirme Kursları’nda;İnşaat Boyacılığı, Kaynakçılık, El ile Alçı ve Çimentolu Sıva atölyelerinde verilen eğitimlerle,özellikle depremlerin ardından büyük ihtiyaç duyulan inşaat sektörüne nitelikli iş gücü kazandırılması hedefleniyor.

02 Mayıs 2024 Perşembe 14:16

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından vatandaşların mesleki ve sosyal açıdan gelişimlerine destek olmak, ekonomik ve kültürel kazanımlarını artırmak için düzenlenen Meslek Edindirme ve Sanat Eğitimi Kursları’nda eğitimler hızla sürüyor.

Onlarca farklı atölyede verilen eğitimlerle hem kursiyerlerin kişisel becerilerini artırmaları hem de istihdama katkı sağlanması hedeflenirken; İnşaat Boyacılığı, Kaynakçılık,El ile Alçı ve Çimentolu Sıva kursları da yoğun ilgi gördü.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) desteğiyle düzenlenen kurslarda alanında uzman eğitmenler tarafından verilen eğitimlerle kursiyerler teorik bilgilere ek olarak uygulamalı eğitimlerle de el becerilerini geliştirme fırsatı buluyor.

Verilen eğitimlerle, özellikle 6 Şubat depremlerinin ardından büyük ihtiyaç duyulan inşaat sektörüne yeni nitelikli iş gücü kazandırılması hedefleniyor.

Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş’ta Bu Kurslar Inşaat Sektörüne Nitelikli Iş Gücü Kazandırıyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KSÜ Genel Sekreteri emekli oldu!
KSÜ Genel Sekreteri emekli oldu!
Dulkadiroğlu Belediyesi Mayıs toplantısını yaptı!
Dulkadiroğlu Belediyesi Mayıs toplantısını yaptı!
Kahramanmaraş’ın ‘Süper’ Marketi Oldu
Kahramanmaraş’ın ‘Süper’ Marketi Oldu
Kahramanmaraş’ta suya zam!
Kahramanmaraş’ta suya zam!
Başkan Görgel: “Tüm paydaşlarımızla yeni bir Kahramanmaraş inşa ediyoruz”
Başkan Görgel: “Tüm paydaşlarımızla yeni bir Kahramanmaraş inşa ediyoruz”

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2024 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber