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Kahramanmaraş’ta Çarşıların Çevre Düzeni Yapılıyor

Büyükşehir Belediyesi, Azerbaycan Bulvarı üzerinde kurulan ve altyapısı tamamlanan esnaf çarşılarının çevre düzenine başladı. Çalışmaların Hükümet Bulvarı ve Trabzon Caddesi’nde devam edeceği belirtildi.

Kahramanmaraş’ta Çarşıların Çevre Düzeni Yapılıyor

Kahramanmaraş’ta Çarşıların Çevre Düzeni Yapılıyor

Büyükşehir Belediyesi, Azerbaycan Bulvarı üzerinde kurulan ve altyapısı tamamlanan esnaf çarşılarının çevre düzenine başladı. Çalışmaların Hükümet Bulvarı ve Trabzon Caddesi’nde devam edeceği belirtildi.

18 Temmuz 2023 Salı 09:31

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde üstyapı çalışmalarına kesintisiz devam ediyor.

AFAD iş birliği ile kurulan geçici esnaf çarşılarının altyapıdan üstyapıya tüm ihtiyaçlarını karşılayan Büyükşehir Belediyesi, şimdi de yıkımın yoğun oluğu Azerbaycan Bulvarı üzerinde düzenlemelerine başladı.

Bölgede kurulan esnaf çarşılarının ana cadde ile bağlantılarını düzenleyen ekipler, bölgeye yeni yürüyüş yolları inşa ediyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Büyükşehir Belediyesi olarak geçici esnaf çarşılarının tüm alt ve üstyapılarının yanı sıra yürüyüş yolu düzenlemelerine de başladık. Ekiplerimiz Azerbaycan Bulvarı üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. İş programını takiben Hükümet Bulvarı ve Trabzon Caddesi’nde de çalışmalara ivedilikle başlanacak” ifadeleri kullanıldı.

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Kahramanmaraş’ta Çarşıların Çevre Düzeni Yapılıyor
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