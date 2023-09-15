Kahramanmaraş’ta çocuklar için ücretsiz tiyatro!

6 Şubat depremlerinin ardından özellikle çocuklara yönelik psiko-sosyal desteklerini sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, anlamlı bir projeyi daha hayata geçiriyor. Hollanda Büyükelçiliği Uluslararası Kültürel Hareketlilik Fonu çerçevesinde hayata geçirilen proje kapsamında, Hollandalı çocuk edebiyatı yazarı SanneRooseboom’in ‘Çözüm Bakanlığı’ adlı eseri sahneye uyarlanarak şehir merkezi ve ilçelerde çocuklarla buluşturulacak. İlham verici, eğlenceli ve macera dolu hikâyesiyle akran zorbalığına göğüs geren bir grup arkadaşın yaşadığı olayları konu alan oyun, ilk olarak 17 Eylül Pazar günü Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde minikler için perdelerini açacak. Saat 13.00 ve 15.00’da iki seans şeklinde sahnelenecek ücretsiz etkinliğe tüm çocuklar davet edildi.

İlk Gösteri 17 Eylül Pazar

Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı’ndan etkinliğe ilişkin yapılan açıklamada, “6 Şubat depremlerinden en çok etkilenen kesim olan çocuklara yönelik hayata geçirilen proje kapsamında ilk etkinlik 17 Eylül Pazar günü Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Depremin çocuklarda yarattığı travmayı en aza indirmek için sosyal ve kültürel etkinliklerimizi sürdürüyoruz. Hollanda Büyükelçiliği iş birliğiyle gerçekleştireceğimiz tiyatro gösterileriyle çocuklar hem eğlenceli vakit geçirecek hem de toplumsal değerler hakkında daha fazla farkındalık kazanacaktır. Ulusal ve uluslararası kurumlarla iş birliğiyle şehrimizde çeşitli proje ve etkinlikler gerçekleştirmeyi sürdürüyoruz” ifadelerine yer verildi.