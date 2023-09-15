Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Kahramanmaraş’ta çocuklar için ücretsiz tiyatro!
Kahramanmaraş’ta çocuklar için ücretsiz tiyatro!
Melek Yıldız Ergül, SANKO Sanat Galerisi’nde Sergi Açacak
Melek Yıldız Ergül, SANKO Sanat...
KSÜ Rektörü Yasım’dan Sağlık Bakan Yardımcısına Ziyaret!
KSÜ Rektörü Yasım’dan Sağlık Bakan...
Muharrem Çevik'ten Yeni Eğitim-Öğretim Yılı Mesajı
Muharrem Çevik'ten Yeni Eğitim-Öğretim Yılı...
SANKO Park’ta Kitap Fuarı Açıldı!
SANKO Park’ta Kitap Fuarı Açıldı!

Kahramanmaraş’ta çocuklar için ücretsiz tiyatro!

Büyükşehir Belediyesi ve Hollanda Büyükelçiliği iş birliğiyle hayata geçirilen proje kapsamında ‘Çözüm Bakanlığı’ adlı tiyatro gösterisi 17 Eylül Pazar günü NFK Kültür Merkezi’nde çocuklarla buluşacak. Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek etkinliğe tüm çocuklar davet edildi.

Kahramanmaraş’ta çocuklar için ücretsiz tiyatro!

Kahramanmaraş’ta çocuklar için ücretsiz tiyatro!

Büyükşehir Belediyesi ve Hollanda Büyükelçiliği iş birliğiyle hayata geçirilen proje kapsamında ‘Çözüm Bakanlığı’ adlı tiyatro gösterisi 17 Eylül Pazar günü NFK Kültür Merkezi’nde çocuklarla buluşacak. Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek etkinliğe tüm çocuklar davet edildi.

15 Eylül 2023 Cuma 11:47

6 Şubat depremlerinin ardından özellikle çocuklara yönelik psiko-sosyal desteklerini sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, anlamlı bir projeyi daha hayata geçiriyor. Hollanda Büyükelçiliği Uluslararası Kültürel Hareketlilik Fonu çerçevesinde hayata geçirilen proje kapsamında, Hollandalı çocuk edebiyatı yazarı SanneRooseboom’in ‘Çözüm Bakanlığı’ adlı eseri sahneye uyarlanarak şehir merkezi ve ilçelerde çocuklarla buluşturulacak. İlham verici, eğlenceli ve macera dolu hikâyesiyle akran zorbalığına göğüs geren bir grup arkadaşın yaşadığı olayları konu alan oyun, ilk olarak 17 Eylül Pazar günü Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde minikler için perdelerini açacak. Saat 13.00 ve 15.00’da iki seans şeklinde sahnelenecek ücretsiz etkinliğe tüm çocuklar davet edildi.

İlk Gösteri 17 Eylül Pazar

Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı’ndan etkinliğe ilişkin yapılan açıklamada, “6 Şubat depremlerinden en çok etkilenen kesim olan çocuklara yönelik hayata geçirilen proje kapsamında ilk etkinlik 17 Eylül Pazar günü Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Depremin çocuklarda yarattığı travmayı en aza indirmek için sosyal ve kültürel etkinliklerimizi sürdürüyoruz. Hollanda Büyükelçiliği iş birliğiyle gerçekleştireceğimiz tiyatro gösterileriyle çocuklar hem eğlenceli vakit geçirecek hem de toplumsal değerler hakkında daha fazla farkındalık kazanacaktır. Ulusal ve uluslararası kurumlarla iş birliğiyle şehrimizde çeşitli proje ve etkinlikler gerçekleştirmeyi sürdürüyoruz” ifadelerine yer verildi.

Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş’ta çocuklar Için ücretsiz Tiyatro!
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraş'ta deprem!
Kahramanmaraş'ta deprem!
Bunu Yapanlar Artık Ehliyet Taşımak Zorunda Değil
Bunu Yapanlar Artık Ehliyet Taşımak Zorunda Değil
Kahramanmaraş’ta market deposundaki yangın paniğe neden oldu
Kahramanmaraş’ta market deposundaki yangın paniğe neden oldu
Kahramanmaraş’ta suya yine zam geldi!
Kahramanmaraş’ta suya yine zam geldi!
Melek Yıldız Ergül, SANKO Sanat Galerisi’nde Sergi Açacak
Melek Yıldız Ergül, SANKO Sanat Galerisi’nde Sergi Açacak

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber