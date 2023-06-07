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Kahramanmaraş’ta çocuklar moral buldu!

Depremin yol açtığı psikolojik travmalara karşı çocuklara yönelik moral etkinliklerine hız kesmeden devam eden Onikişubat Belediyesi, Şehit Duran Melemir Bilgi ve Kültür Evi’nde düzenlediği programla çocukların yüzünü güldürdü.

Kahramanmaraş’ta çocuklar moral buldu!

Kahramanmaraş’ta çocuklar moral buldu!

Depremin yol açtığı psikolojik travmalara karşı çocuklara yönelik moral etkinliklerine hız kesmeden devam eden Onikişubat Belediyesi, Şehit Duran Melemir Bilgi ve Kültür Evi’nde düzenlediği programla çocukların yüzünü güldürdü.

07 Haziran 2023 Çarşamba 18:05

Deprem yaralarının sarılması amacıyla 7’den 70’e tüm vatandaşların rehabilitasyonuna yönelik çalışmalar hayata geçiren Onikişubat Belediyesi, çocukları merkez alan etkinlikleriyle takdir topluyor.

Deprem afetinden en çok etkilenen grup olan çocukların normal hayata dönmeleri ve deprem psikolojisinden çıkabilmeleri amacıyla tüm tesislerinde ve çadır kentlerde program dahilinde Hacivat-Karagöz, kukla gösterileri ve çeşitli çocuk oyunları düzenleyen Onikişubat Belediyesi, etkinliklerineBilgi ve Kültür Evleri’nde devam ediyor.

Mutlu çocuklar, mutlu Onikişubat

Ertuğrul Gazi Mahallesi’ndeki Şehit Duran Melemir Bilgi ve Kültür Evi’nde düzenlenen moral etkinliği kapsamında 4-10 yaş aralığındaki çocuklara yönelik film gösterimi, yüz boyama, masal saati, akıl oyunları ve geleneksel oyunlar gibi aktiviteler yapıldı.

Birçok akıl oyunuyla ilk defa tanışma fırsatı bulan minikler, meraklı gözlerle öğreticilerin gösterdiklerini icra etmeye çalıştı.

Yaklaşık 2 saat süren etkinliğin ardından Onikişubat Belediyesi’nin çocuklara özel olarak temin ettiği eğitici ve öğretici, boyama ile hikaye kitapları depremzede çocuklara verildi.

Konuyla ilgili Onikişubat Belediyesi’nden yapılan açıklamada etkinliklerin devam edeceği bilgisi verilirken, “Çocuklarımız oynasın, gülsün ve mutlu olsun yeter ki dedik...Şehit Duran Melemir Bilgi ve Kültür Evi'mizde, canımız, gözbebeğimiz yavrularımıza yönelik moral etkinliği düzenledik.Etkinlik kapsamında 4-10 yaş aralığındaki çocuklara yönelik film gösterimi, yüz boyama, masal saati, akıl oyunları ve geleneksel oyunlar gibi aktiviteler yaptık” ifadeleri kullanıldı.

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Kahramanmaraş’ta çocuklar Moral Buldu!
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