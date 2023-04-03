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Kahramanmaraş’ta çocuklara moral etkinliği

Büyükşehir Belediyesi, sevilen çizgi film karakteri Kral Şakir’i Avşar Geçici Barınma Merkezi’nde miniklerle buluşturdu. Renkli anlara sahne olan etkinlikte çocuklar doyasıya eğlendi.

Kahramanmaraş’ta çocuklara moral etkinliği

Kahramanmaraş’ta çocuklara moral etkinliği

Büyükşehir Belediyesi, sevilen çizgi film karakteri Kral Şakir’i Avşar Geçici Barınma Merkezi’nde miniklerle buluşturdu. Renkli anlara sahne olan etkinlikte çocuklar doyasıya eğlendi.

03 Nisan 2023 Pazartesi 16:53

Depremin yol açtığı yaraların sarılması, hayatın normale dönmesi ve depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması noktasında tüm alanlarda çalışmalarını kesintisiz sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, afet sonrası çocukların yaşayabileceği travmaları en aza indirmek ve sosyalleşmelerini sağlamak için miniklere yönelik çeşitli etkinlikler düzenlemeyi sürdürüyor.

Geçici barınma merkezlerine inşa ettiği oyun gruplarıyla çocuklara eğlence alanları oluşturan Büyükşehir, sevilen çizgi film karakteri Kral Şakir’i Avşar Geçici Barınma Merkezi’nde miniklerle buluşturdu. Renkli dekor, kostüm ve eğlenceli konularıyla miniklerin beğenisini kazanan gösteri, çeşitli müzik ve danslarla da çocukların neşe kaynağı oldu. Çocukların büyük bir ilgiyle takip ettiği etkinlikte ‘Kral Şakir: Mikrop Avcıları – Cumburlop’ filminin gösterimi de gerçekleştirildi. Aileler de düzenlenen etkinliklerin çocuklar için son derece faydalı olduğunu belirterek Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, şehir merkezinde ve ilçelerde çocuklara yönelik etkinliklerin artarak devam edeceği belirtildi.

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Kahramanmaraş’ta çocuklara Moral Etkinliği
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