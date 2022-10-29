Kahramanmaraş’ta Cumhuriyet Coşkusu

Cumhuriyetin ilanının 99. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen tören, Trabzon Bulvarı’nda gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Emin Mehmet Terzioğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör askeri araçla gezerek vatandaşları selamladı ve bayramını kutladı.

Törene, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tolga Yağan, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Törende günün anlam ve önemine binaen konuşan Vali Ömer Faruk Coşkun, “Bugün, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 99. yıl dönümünü büyük bir coşku ve gururla hep birlikte kutluyoruz. Cumhuriyet, Aziz Milletimizin Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde verdiği emsalsiz mücadelenin, onurlu duruşun, vatan sevgisinin, egemenliğine sahip çıkma ve bağımsız yaşama iradesinin ortaya çıkardığı bir eserdir. Kurtuluş Savaşını zaferle sonuçlandıran kahraman ecdadımız, geçmişimize gururla, geleceğimize güvenle bakmamızı sağlayacak bu ülkeyi bizlere armağan etmiştir. Aziz Milletimiz, Cumhuriyete ve milli iradeye yönelik tehditleri bertaraf edeceğini, değerlerine sahip çıkacağını bugüne kadar tüm dünyaya göstermiş ve bundan sonra da göstermeye devam edecektir. Cumhuriyetimizin kurulduğu 29 Ekim 1923 yılından itibaren geçen 99 yılda Türkiye Cumhuriyeti, büyüyen ekonomisi, sağlık, eğitim, bilim ve kültür alanındaki atılımları ve demokrasisiyle, dünyanın yükselen güçlü ülkeleri arasındaki yerini almış, önemli mesafeler kat etmiştir. Bizler de aynı ruhla cennet vatanımıza ve Cumhuriyetimize sahip çıkacak, gelecek kuşaklara her alanda gurur duyacakları bir ülke bırakmak için gayret edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle; Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, İstiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, eşsiz fedakârlıklarıyla milletimizin gönlünde ölümsüzleşen bütün şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, tüm vatandaşlarımızın Cumhuriyet Bayramı’nı en içten duygularımla kutluyor ve sizleri bir kez daha sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum” dedi.