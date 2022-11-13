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Kahramanmaraş’ta ‘deprem anı ülke tatbikatı’ gerçekleşti!

Kahramanmaraş'ta il protokolünün katılımıyla, bir fabrikada "çök kapan tutun" tatbikatı yapıldı.

Kahramanmaraş’ta ‘deprem anı ülke tatbikatı’ gerçekleşti!

Kahramanmaraş’ta ‘deprem anı ülke tatbikatı’ gerçekleşti!

Kahramanmaraş'ta il protokolünün katılımıyla, bir fabrikada "çök kapan tutun" tatbikatı yapıldı.

13 Kasım 2022 Pazar 10:58

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun canlı yayınla bağlandığı tatbikatta konuşan Vali Ömer Faruk Coşkun, Kahramanmaraş'ta afet öncesi, sırası ve sonrasına ilişkin bilgi ve becerileri kazandırma amacıyla, 2021 Afet Eğitim Yılı'nda toplam 584 bin 746 vatandaşa ulaşıldığını bildirdi.

Eğitimlerin ve yürütülen çalışmaların teoriden pratiğe dönüştürülmesi ve muhtemel afetlere karşı hazır olunması amacıyla 2022 Afet Tatbikat Yılı içerisinde ise toplam 786 bin 251 kişinin katılımı ile 495 tatbikat yapıldığını aktaran Coşkun, bu kapsamda da 542 bin 51 kişiye Afet Farkındalık ve Okul Afet Farkındalık Eğitimi verildiğini anlattı.

Tatbikata, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öcal, Vali Yardımcısı Rıza Gençoğlu, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tolga Yağan, AFAD İl Müdürü Ahmet Sezen, kurum amirleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kurtarma ekipleri, fabrika işçileri ve vatandaşlar katıldı.

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Kahramanmaraş’ta ‘deprem Anı ülke Tatbikatı’ Gerçekleşti!
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