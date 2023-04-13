Kahramanmaraş’ta Depremde Önce Ailesini Sonra Atlarını Kurtardı

Rahvan binilicilik, cirit, gökbörü, atlı okçuluk, atlı güreş gibi spor dallarını yaşatan Kahramanmaraş Atlı Binilicilik Spor Kulübü’de depremlerden zarar gördü.

Kahramanmaraş'ta 7 yıldır Atlı Spor Binicilik Kulübü başkanlığını yürüten Muhsin Kılıçsallayan, 6 Şubat sabahı meydana gelen depremde kendi ailesini güvene almasıyla atlarının bulunduğu çiftliğe koştu.

Atlarında deprem nedeniyle şok geçirdiğini padokların birbirine geçtiğini ifade eden Kılıçsallayan, Türklerin ata sporu olan atlı binicilik cirit gökbörü gibi oyunları tekrar hayata kazandırmak ve bu spor dalını gelecek kuşaklara aktarmak için çiftliği yeniden ayağa kaldırdığını buradaki spor dalını normale döndürdüğünü ifade etti.

Atlı spor faaliyetlerinin bundan sonra da aksamadan devam edeceğini söyleyen Klıçsallayan' ın çiftliğinde 8 usta eğitimci olmak üzere toplamda 15 kişi yer alıyor. 15 dönümlük alana sahip at çiftliğinde, depremden etkilenen adlar her gün meraya çıkartılarak hem temizlikleri ve bakımları yapılıyor hem de yeniden hayata adaptasyonlarının sağlanmasına çalışılıyor.

Çiftlikte deprem öncesinde 25 safgan Arap Atı, 2 tane de Midilli Atı yer alıyordu. Depremde hafif yaralanan ve psikolojisi bozulan atlar tedavi için çevre illere gönderildi.

Kahramanmaraş Atlı Spor kulübü Başkanı Muhsin Kılıçsallayan, depremin ardından Türklerin ata sporu atlı biniciliği yeniden ayağa kaldırmak için harekete geçtiklerini ve bu sporu gelecek nesillere aktaracaklarını kaydetti.