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Kahramanmaraş’ta Geçici Çarşı’ya Başvurular Başladı!
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Kahramanmaraş’ta Geçici Çarşı’ya Başvurular Başladı!

Dulkadiroğlu Kanuni Mahallesi’nde oluşturulan Umutkent Geçici Çarşı’da başvurular başladı. Şahsen veya çevrimiçi yapılabilen başvurularda son gün 15 Ağustos Salı.

Kahramanmaraş’ta Geçici Çarşı’ya Başvurular Başladı!

Kahramanmaraş’ta Geçici Çarşı’ya Başvurular Başladı!

Dulkadiroğlu Kanuni Mahallesi’nde oluşturulan Umutkent Geçici Çarşı’da başvurular başladı. Şahsen veya çevrimiçi yapılabilen başvurularda son gün 15 Ağustos Salı.

08 Ağustos 2023 Salı 14:35

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, AFAD ve kamu kurumlarının desteğiyle şehre yeni geçici çarşılar kazandırmayı sürdürüyor. Depremde iş yerleri yıkılan veya kullanılamayacak durumda olan esnaflar için şehir genelinde planlanan toplam 4 bin 55 geçici iş yerinin 3 bin 615’i tamamlanırken, Dulkadiroğlu ilçesi Kanuni Mahallesi’nde 40 iş yerinden oluşan Umutkent Geçici Çarşı’da da başvurular başladı. Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası’nda bulunan Ticaret ve Sanayi Dönüşüm Ofisi’nden şahsen veyahttps://kahramanmaras.bel.tr/duyuru/2023/08/08/umutkent-carsisi-gecici-is-yeri-basvuru-ilani internet adresinden çevrimiçi yapılabilen başvurularda son gün 15 Ağustos Salı. Başvuru şartlarına ve detaylı bilgiye Büyükşehir Belediyesi’nin internet adresinde duyurular bölümünden ulaşılabiliyor.

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Kahramanmaraş’ta Geçici Çarşı’ya Başvurular Başladı!
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