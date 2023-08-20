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Kahramanmaraş’ta gençler heyecan Bahçesi'nde buluştu!

Dulkadiroğlu Belediyesi Gençlik Merkezleri, depremzere gençlere eğitim öğretim yılı öncesinde moral ve motivasyon aşılama adına bir etkinlik düzenledi.

Kahramanmaraş’ta gençler heyecan Bahçesi'nde buluştu!

Kahramanmaraş’ta gençler heyecan Bahçesi'nde buluştu!

Dulkadiroğlu Belediyesi Gençlik Merkezleri, depremzere gençlere eğitim öğretim yılı öncesinde moral ve motivasyon aşılama adına bir etkinlik düzenledi.

20 Ağustos 2023 Pazar 16:27

Heyecan Bahçesi’nde gerçekleştirilen etkinliğe Kahramanmaraş’ta bulunan konteyner kentlerden gençler katıldı. Extrem parkurda doyasıya eğlenen gençler, Gençlik Merkezlerinde eğitim gören öğrencilerin müzik dinletisiyle de coştu.
Çeşitli yarışmalarında düzenlediği etkinlik sonunda konuşan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, deprem sonrası yaşanan zorlukların geride kaldığını ifade etti.

Bu süreçte yeni eğitim öğretime hazırlanan gençlerin moral ve motivasyonunu yükseltme adına çalışma yaptıklarını anlatan Başkan Okay, şunları ifade etti: “Geleceğimizin teminatı olarak gördüğümüz gençlerimizle Heyecan Bahçesi’nde bir etkinliğe daha imza attık. Bu etkinliğimizde depremzede gençlerimiz çeşitli aktivitelere katıldı. Bu aktivitelerle onların moral ve motivasyonunu yükseltmeyi amaçlıyoruz. Depremin psikolojik izlerini silme adına bu gibi etkinlikleri önemsiyoruz. Çeşitli konteyner kentlerden buraya gençler geldi. Her zaman onların yanında olduğumuzun altını çizmek istiyorum.”
Depremzede gençler de Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay’a bu anlamlı etkinlikten dolayı teşekkür etti.

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Kahramanmaraş’ta Gençler Heyecan Bahçesi’nde Buluştu!
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