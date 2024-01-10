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Kahramanmaraş’ta Gerçeği Aratmayan Kurtarma Tatbikatı

Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, JAK, AFAD, 112 Acil Sağlık, UMKE, AKUT ve Yedikuyular Kayak Merkezi Kurtarma Ekibi iş birliğiyle Yedikuyular Kayak Merkezi’nde gerçeği aratmayan kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi. Zorlu tatbikatta kurumların hızlı ve etkin müdahalesi ile uyumlu çalışması takdir topladı.

Kahramanmaraş’ta Gerçeği Aratmayan Kurtarma Tatbikatı

Kahramanmaraş’ta Gerçeği Aratmayan Kurtarma Tatbikatı

Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, JAK, AFAD, 112 Acil Sağlık, UMKE, AKUT ve Yedikuyular Kayak Merkezi Kurtarma Ekibi iş birliğiyle Yedikuyular Kayak Merkezi’nde gerçeği aratmayan kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi. Zorlu tatbikatta kurumların hızlı ve etkin müdahalesi ile uyumlu çalışması takdir topladı.

10 Ocak 2024 Çarşamba 18:23

Afet ve acil durumlarda görevli personellerin becerilerini artırmak, olaylara müdahale hızını artırarak can ve mal kaybını en aza indirmek ve paydaş kurumlarla koordinasyonu artırmak için faaliyetlerini sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Yedikuyular Kayak Merkezi’nde gerçeği aratmayan kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, JAK, AFAD, 112 Acil Sağlık, UMKE, AKUT ve Yedikuyular Kayak Merkezi Kurtarma Ekibi iş birliğiylegerçekleştirilen tatbikatta; senaryo gereği telesiyejde mahsur kalan vatandaşlar ekipler tarafından halatlar yardımıyla güvenli bir şekilde yere indirilerek sağlık ekiplerine teslim edildi. Zorlu tatbikatta kurumların hızlı ve etkin müdahalesi ile uyumlu çalışması takdir topladı. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığından tatbikata ilişkin yapılan açıklamada; her türlü doğal afet ve acil müdahale gerektiren duruma karşı ekipman ve personel olarak hazır bulunulduğu ve bu noktada personellerin beceri ve koordinasyonunun artırılması noktasında eğitim ve tatbikatların devam ettiği belirtildi.

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Kahramanmaraş’ta Gerçeği Aratmayan Kurtarma Tatbikatı
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