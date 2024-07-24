Kahramanmaraş’ta Hacı Hüseyin Bakır hocanın ruhuna mevlid-i şerif programı düzenlendi

Program, Hacı Hüseyin Bakır Hoca’nın vefatının anısına ve ruhuna duaların gönderilmesi amacıyla düzenlendi. Abdülhamithan Camii’nde gerçekleştirilen etkinliğe, şehirn önde gelenlerinin yanı sıra çok sayıda seveni ve dostu katıldı.

Katılımcılar, mevlid-i şerif programı çerçevesinde Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi ve Hacı Hüseyin Bakır Hoca'nın hatırası anıldı.

Hacı Hüseyin Bakır Hoca, Kahramanmaraş’ta uzun yıllar süren hizmetleri ve hayırsever kişiliği ile tanınmış, topluma olan katkılarıyla hatırlanan bir isim olarak biliniyor. Program, onun anısını yaşatmak ve hayır duasını almak isteyenlerin katılımıyla büyük bir anlam kazandı.

Etkinlik, bölge halkı tarafından takdirle karşılandı ve Hacı Hüseyin Bakır Hoca’nın ruhuna duaların gönderilmesiyle tamamlandı. Katılımcılar, bu anlamlı programı düzenleyenlere teşekkürlerini sundu.

BAKIR AİLESİ'NDEN TAZİYE VE TEŞEKKÜR

Geçtiğimiz pazar günü rahmeti rahmana kavuşarak aramızdan ayrılıp, fani alemden baki aleme göç eden sevgili büyüğümüz, babamız, hocamız Hacı Hüseyin Bakır'ın kalbimizdeki acısı çok derin.

Acımızı hafifletmek, kederimize ortak olmak için cenaze merasimine iştirak eden, il dışından ve yurtdışından telefonla arayarak, mesaj göndererek desteğini esirgemeyen acımızı acısı bilen tüm kıymetli eş, dost ve akrabalarımıza, taziye boyunca kıymetli nefeslerini eksik etmeyen güzide hafız ve hocalarımıza, tüm hemşehrilerimize,

Değerli Bakanımıza, Büyükşehir belediyesinin şimdiki ve önceki dönem görev yapan değerli başkanlarımıza, milletvekillerimize, Kahramanmaraş Ak partinin değerli İl başkanı ve değerli ilçe başkanlarına, il, ilçe yönetim kurulu üyelerine, gençlik kolları başkanlarına, kadın kollarımıza, şehrimizin diğer siyasi parti başkan ve yetkililerine, bu dönem ve önceki dönem ilçe belediye başkanlarına, sivil toplum kuruluşlarının ve meslek örgütlerinin çok kıymetli başkan ve yönetim kurulu üyelerine, iş dünyasının değerli büyüklerine ve basın kuruluşlarının kıymetli mensuplarına, Akademisyen, eğitim ve sağlık camiamızın çok değerli temsilcilerine, ayrıca hocamızın mevlid-i şerifine katılan binlerce dost ve hemşehrilerimize ayrı ayrı teşekkür ediyor, cümle geçmişlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz.

Allah dostların yokluğunu göstermesin.

Bu şehrin kadim vefalı insanlarından Rabbim ebeden razı olsun.