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Kahramanmaraş’’ta ilçe belediyesi personel alacak!

Kahramanmaraş’’ta ilçe belediyesi personel alacak!

Kahramanmaraş’’ta ilçe belediyesi personel alacak!

Kahramanmaraş’’ta ilçe belediyesi personel alacak!

Kahramanmaraş’’ta ilçe belediyesi personel alacak!

04 Ağustos 2023 Cuma 13:21

Nurhak Belediyesi Toplu Konut Limitet Şirketi, 3 Kazıcı Yükleyici Operatörü alım ilanı yayınladı.

Adaylarda aranan şartlar şu şekilde;
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını bitirmiş olmak.
G sınıfı operatör ehliyetine sahip olması
Kamu haklarından mahrum bulunmamak
Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak
Esnek çalışma saatlerine uygun olmak, son altı ay içeresinde Nurhak ilçesi sınırları içeresinde ikamet ediyor olmak.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Yerleşim yeri belgesi,
İş başvuru formu ile müracaat. Kimlik Fotokopisi, Adli Sicil Kaydı Öğrenim Durumu Belgesi, Çalışmaya elverişli olduğuna dair sağlık raporu

Kahramanmaraş Nurhak Belediyesi tarafından alım yapılacağı duyurulan kadrolara başvurmak isteyen adaylar, başvurularını 5-6 Ağustos 2023 tarihlerinde Atatürk Bulvarı Seytaller Mahallesi No:81 Nurhak/Kahramanmaraş adresine yapabilecek.

Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş’ın Nurhak Ilçe Belediyesi Personel Alımı Yapacak.
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