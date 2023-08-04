Kahramanmaraş’’ta ilçe belediyesi personel alacak!

Nurhak Belediyesi Toplu Konut Limitet Şirketi, 3 Kazıcı Yükleyici Operatörü alım ilanı yayınladı.

Adaylarda aranan şartlar şu şekilde;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını bitirmiş olmak.

G sınıfı operatör ehliyetine sahip olması

Kamu haklarından mahrum bulunmamak

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak

Esnek çalışma saatlerine uygun olmak, son altı ay içeresinde Nurhak ilçesi sınırları içeresinde ikamet ediyor olmak.



BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Yerleşim yeri belgesi,

İş başvuru formu ile müracaat. Kimlik Fotokopisi, Adli Sicil Kaydı Öğrenim Durumu Belgesi, Çalışmaya elverişli olduğuna dair sağlık raporu



Kahramanmaraş Nurhak Belediyesi tarafından alım yapılacağı duyurulan kadrolara başvurmak isteyen adaylar, başvurularını 5-6 Ağustos 2023 tarihlerinde Atatürk Bulvarı Seytaller Mahallesi No:81 Nurhak/Kahramanmaraş adresine yapabilecek.