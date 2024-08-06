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Kahramanmaraş’ta Ilıca sokakları yıkandı!

Büyükşehir Belediyesince şehrin önemli turizm merkezlerinden Ilıca’da geniş kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirildi. Cadde, sokak, yürüyüş yolu ve çöp konteynerleri detaylı bir şekilde yıkanarak mahallede çevre ve görüntü kirliliğinin önüne geçildi.

Kahramanmaraş’ta Ilıca sokakları yıkandı!

Kahramanmaraş’ta Ilıca sokakları yıkandı!

Büyükşehir Belediyesince şehrin önemli turizm merkezlerinden Ilıca’da geniş kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirildi. Cadde, sokak, yürüyüş yolu ve çöp konteynerleri detaylı bir şekilde yıkanarak mahallede çevre ve görüntü kirliliğinin önüne geçildi.

06 Ağustos 2024 Salı 18:12

Şehrin muhtelif noktalarında vatandaşlarla bir araya gelerek yerleşim yerlerine dair talep ve isteklerini dinleyen, sorunları çözüme kavuşturmak için yoğun gayret gösteren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’in talimatlarıyla şehrin önemli turizm merkezlerinden Ilıca’da detaylı bir temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Başkan Görgel’in talimatı üzerine Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, İtfaiye Dairesi Başkanlığı ve KASKİ ekiplerince cadde, sokak, yürüyüş yolu ve çöp konteynerleri detaylı bir şekilde yıkanarak mahallede çevre ve görüntü kirliliğinin önüne geçildi. Ilıca Mahalle Muhtarı Cuma Karalar, çalışmalardan duyduğu memnuniyeti belirterek Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’e teşekkür etti.

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Kahramanmaraş’ta Ilıca Sokakları Yıkandı!
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