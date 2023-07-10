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Kahramanmaraş’ta KASKİ 60 işçi alacak!

Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdrlüğü (KASKİ) 60 işçi alım ilanı yayınladı. İlna kapsamında işe alınanlar Kanalizasyon ve İçme Suyu İşçisi olarak çalışacak.

Kahramanmaraş’ta KASKİ 60 işçi alacak!

Kahramanmaraş’ta KASKİ 60 işçi alacak!

Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdrlüğü (KASKİ) 60 işçi alım ilanı yayınladı. İlna kapsamında işe alınanlar Kanalizasyon ve İçme Suyu İşçisi olarak çalışacak.

10 Temmuz 2023 Pazartesi 15:14

KASKİ PERSONEL A.Ş. bünyesinde geçici işçi olarak (5 ay 29 gün) çalıştırılmak üzere aşağıdaki şartları taşıyanlar arasından 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre istihdam edilmek üzere personel alımı yapılacaktır.

Sıra No

Unvan

Sayı

1

Kanalizasyon ve İçme Suyu İşçisi

60

TOPLAM

60

Aranan Şartlar

2018/11608 sayılı BKK ile yürürlüğe konulan İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bağlı Kuruluşları ile Bunların Üyesi Olduğu Mahalli İdare Birliklerinin Personel Çalıştırmasına Dayalı Hizmetlerin Gördürülmesine İlişkin Usul ve Esasların 4’üncü maddesindeki şartları taşımak.

Vardiya sistemine göre çalışmasına engel, sağlık vb. sorunlarının olmaması.

Görev yapacağı yerde ikamet etmeyi kabul etmek.

Kahramanmaraş nüfusuna (ilçeler dâhil) kayıtlı olmak.

Son müracaat tarihi itibarıyla 45 yaşını geçmemiş olmak.

Daha önce çalıştığı işyeri/işyerlerinden 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25’inci maddesi kapsamında kasıt ya da kusurlu davranışları sebebiyle iş akdi feshedilmemiş olmak.

Tecrübe Durumu:

Tercihen Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Kanalizasyon ve İçme Suyu işlerinde veya benzer işlerde çalışmış olmak.

Başvuruda bulunacağı unvana ilişkintecrübeye sahip olmak.Tecrübe süresi en uzun olandan başlamak üzere değerlendirmeye alınacaktır.

İş tecrübe durumu, aday tarafından E-devlet üzerinden alınacak SGK hizmet dökümü ve çalışılan işyerlerinden alınacak olan onaylı iş deneyim (çalışma) belgesi ile belgelenecektir.

Müracaat

Başvuru şartlarını taşıyan adayların 10Temmuz2023 – 14Temmuz2023 tarihleri arasında https://www.maraskaski.gov.trinternet adresi üzerinden online başvuru yapmaları gerekmektedir.

Sınav ve Değerlendirme

Başvuru şartlarını taşıyanların tecrübe durumu dikkate alınarak, alınacak personel sayının 6 katı aday, belirlenen tarihlerde uygulamalı ve/veya sözlü sınava tabi tutulacaktır.

Başvuru yapmak için buraya tıklayınız

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Kahramanmaraş’ta KASKİ 60 Işçi Alacak!
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