Kahramanmaraş’ta KBRN tatbikatı yapıldı!

Afşin Devlet Hastanesi'nde düzenlenen programda, senaryo gereği, Afşin Elbistan B-Termik Santrali'nde meydana gelen bir olayda 3 kişinin kimyasal maddeye maruz kalması sonucu "turuncu kod" alarmı verildi.

Olayın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, kaza nedeniyle sızıntı oluştuğunu fark ederek, Afşin Devlet Hastanesi'nde önlem alınmasını istedi.

Bölgenin karantinaya alınmasının ardından zehirli gaza maruz kalan 3 kişi, Afşin Devlet Hastanesi KBRN ünitesine getirilerek tedavi altına alındı.

Hastane Afet Planı Başkanı ve Başhekim Yardımcısı Ahmet Böke, tatbikatın ardından yaptığı açıklamada, her an her şey olabileceği düşüncesiyle gerçeğe yakın bir tatbikat gerçekleştirdiklerini söyledi.

Personellerin bilgi sahibi olmasının önemli olduğuna işaret eden Böke, "Hastanemizde, olayın ardından bir kriz masası oluşturduk. İdari personellerimiz ve KBRB ekibimiz olayı hassas bir şekilde yürüttü. Gerçek bir kimyasal sızıntı sırasında ne yapılması gerekiyorsa onu yaptık. Bu bağlamda kendimizi olası bir durumda neler yapabileceğimiz konusunda test ettik. Tatbikata katılanlara teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Tatbikata Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve idari personeller de katıldı.