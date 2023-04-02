Kahramanmaraş’ta Kendini Öğrencilerine ve Okuluna Adadı

Aynı zamanda İnsan Vakfı Başkanı olan 48 yaşındaki Memduh Kayıklık, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ailesini güvene almasıyla birlikte öğrencilerinin ve depremzedelerin yardımına koştu.

İl genelinde 7 pişirme ve yaklaşık 30 dağıtım noktasında her alanda hizmet veren 15 Temmuz Şehitler Ortaokulu Müdürü Memduh Kayıklık Hoca, şunları kaydetti: “Deprem öncesinde okulumuzu akıllı binaya dönüşmüştür depremden hemen sonra çocuklarımı emin bir yer aldıktan sonra okula geldim.hemen bölgedeki insanları okulda misafir etmeye başladık deprem sonrasında dışarıda çok şiddetli yağmur yağıyordu. sonra onlara gıda desteğinde bulunduk okulda doyurduk daha sonra görmüş olduğunuz okulda koordinasyon Merkezi oluşturarak günlük 25 bin kişiye yemek dağıtmaya başladık. Gıda dağıtımlarımız var. Kahramanmaraş'ın yaralarını sarıncaya kadar bu hizmetlerimiz devam edecektir. Bunun dışında insan vakfımız depremin ilk gününden itibaren bölgeye 576 TIR insani malzeme gönderdi. Bu okulu koordinasyon Merkezi olarak belirledik yaklaşık 450 gönüllü vatandaşımızla bir hayır hareketi yürütüyoruz.deprem bize de vatandaşlarımızdan ne gibi talep geliyorsa onların talebini anında ulaştırmaya çalışıyoruz. Ben buradan tüm hayırseverlerimize mahşeri yaşamış depremzedelerin yanında durdukları için çok teşekkür ediyorum.”