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Kahramanmaraş’ta Kültür Yayınları Okurlarla Buluşmaya Devam Ediyor

Büyükşehir Belediyesi, Kültür Yayınları’ndan Yitiksöz, Berdücesi, Evelahir ve Müşterek dergilerini okurlarla buluşturmayı sürdürüyor. Dergilerin aktüel ve geçmiş sayılarına e-dergi formatında Büyükşehir Belediyesi’nin internet adresinden ulaşılabiliyor.

Kahramanmaraş’ta Kültür Yayınları Okurlarla Buluşmaya Devam Ediyor

Kahramanmaraş’ta Kültür Yayınları Okurlarla Buluşmaya Devam Ediyor

Büyükşehir Belediyesi, Kültür Yayınları’ndan Yitiksöz, Berdücesi, Evelahir ve Müşterek dergilerini okurlarla buluşturmayı sürdürüyor. Dergilerin aktüel ve geçmiş sayılarına e-dergi formatında Büyükşehir Belediyesi’nin internet adresinden ulaşılabiliyor.

01 Haziran 2023 Perşembe 15:57

Şehrin tekrar ayağa kaldırılması noktasında altyapıdan ulaşıma, üstyapıdan temizliğe tüm alanlarda çalışmalarını kesintisiz sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi; şehrin kültür envanterini zenginleştirmek, edebi ve sanatsal birikimini artırmak ve kültür sanat etkinliklerine derinlik kazandırmak için Kültür Yayınları’nı edebiyatseverlerle buluşturmaya devam ediyor. Sanat, edebiyat ve düşünce dergisi olan Yitiksöz, mevsimlik olarak yayımlanan Berdücesi, kültür sanat dergisi Evelahir, Türkçe ve Arapça olarak yayımlanan Müşterek dergilerinin yeni sayıları yayımlandı. Birbirinden usta kalemlerin eserlerinin yer aldığı dergilerde, asrın felaketine ilişkin kaleme alınmış yazılar da bulunuyor. Kültür Yayınları’nın aktüel ve geçmiş sayılarına https://kahramanmaras.bel.tr/e-dergi ve https://www.marastaedebiyat.com internet adresleri üzerinden e-dergi formatında ulaşılabiliyor.

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Kahramanmaraş’ta Kültür Yayınları Okurlarla Buluşmaya Devam Ediyor
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