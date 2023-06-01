Kahramanmaraş’ta Kültür Yayınları Okurlarla Buluşmaya Devam Ediyor

Şehrin tekrar ayağa kaldırılması noktasında altyapıdan ulaşıma, üstyapıdan temizliğe tüm alanlarda çalışmalarını kesintisiz sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi; şehrin kültür envanterini zenginleştirmek, edebi ve sanatsal birikimini artırmak ve kültür sanat etkinliklerine derinlik kazandırmak için Kültür Yayınları’nı edebiyatseverlerle buluşturmaya devam ediyor. Sanat, edebiyat ve düşünce dergisi olan Yitiksöz, mevsimlik olarak yayımlanan Berdücesi, kültür sanat dergisi Evelahir, Türkçe ve Arapça olarak yayımlanan Müşterek dergilerinin yeni sayıları yayımlandı. Birbirinden usta kalemlerin eserlerinin yer aldığı dergilerde, asrın felaketine ilişkin kaleme alınmış yazılar da bulunuyor. Kültür Yayınları’nın aktüel ve geçmiş sayılarına https://kahramanmaras.bel.tr/e-dergi ve https://www.marastaedebiyat.com internet adresleri üzerinden e-dergi formatında ulaşılabiliyor.