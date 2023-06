Kahramanmaraş’ta Kurban Bayramı’na hazırlık!

Canlı küçükbaş ve büyükbaş hayvan kilogram fiyatların belirlenmesi ile birlikte yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde besicilerde de hareketlilik başladı.

Kentte uzun yıllardır besicilik yapan Ramazan Uyduran, kurduğu modern ve temiz kesimhane ile vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor.

Bayrama sayılı günler kala pazarlarda hareketlilik başladığını kaydeden Uyduran, vatandaşlara kurbanlık alımını son günlere bırakmamaları gerektiğini ve kurbanlık hayvanın cildinde yara, bere olmaması, parlak ve salyasız olması gerektiğini belirtti.

“Büyükbaş ve küçükbaş hayvan hisselerimiz var”

Vatandaşların hisseli kurban satışlarına ilgi gösterdiğini ifade eden besici Ramazan Uyduran “30 yıldır bu işi yapıyorum. Bu işim püf noktası öncelikle bu işi sevmektir. Hayvancılığı, hayvanı sevmek lazım. 2023 yılında kurban fiyatları 140 TL tosun, 135 TL düve, inekler ise 130 TL olarak açıklandı. Küçükbaşta ise koyunlar 100 TL, erkek toklu ise 125 TL, çebiş de 115 TL olarak açıklandı. En düşük kurbanlıklar 5 bin TL den başlıyor küçükbaş olarak. Büyükbaşta ise hisselerimiz var o da 10 bin TL den başlayıp 15 bin TL’ye kadar gidiyor. Vekâlet ile kurban kesme bedeli küçükbaşta 5 bin ila 5 bin 500 TL arasında değişiyor. Büyükbaşta vekâlet bedeli ise 10 bin TL ile 15 bin TL arasında değişim gösteriyor” dedi.

“Müşterilerimizi bekliyoruz”

Bu seneki Kurban Bayramı’nın daha hareketli ve güzel geçeceğini söyleyen Uyduran, “Bu sene Kurban Bayramı’nda müşterilerimize canlı kilo tartma yapacağız. Mesela 500 kilo gelen hayvana 6 kişi ortak, bu 6’ya bölünür ve hisse başı ne para çıkarsa pay edilir. Daha sonra bayramda müşterilerimize fiş verip 1 saat içerisinde müşterilerimizi en iyi şekilde gönderiyoruz. Kesimi ve her şeyi ile kendimiz ilgileniyoruz dışarı ile hiçbir bağlantımız yok. Müşterilerimizi bekliyoruz” diye konuştu.

“Hayvanlarınızı güvenilir yerlerden alın”

Tüm İslam aleminin Kurban Bayramı’nı kutlayan Uyduran, şunları dile getirdi: “Gelen her müşterilerimize sırasına göre randevu veriyoruz. Kimse buraya gelip beklemiyor ve kesim esnasında yığılma olmuyor. En güzel şekilde hizmetimizi yapıyoruz ve müşterilerimiz memnun olarak gidiyor. Her 2 saate 3 saate hayvanlarımızın altı temizleniyor ve bu işi severek yapıyoruz. Bayramda tüm vatandaşlarımıza tavsiyemiz, hayvanlarını çiftliklerden almasıdır, sağdan soldan alınmamasıdır. Emek vermek zor bir şey, kimse kimsenin emeğini yemesin. Müşterilerden ricamız kimse kimseyi üzmesin. Her şeyin bir bedeli vardır. Müşteri ne altını verebilir ne de ben maliyetin üzerine çıkabilirim. Bütün vatandaşlarımızın Kurban Bayramı’nı kutluyorum.”