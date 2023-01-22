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Kahramanmaraş’ta Minikler Maysa ve Bulut Gösterisini Çok Sevdi

Büyükşehir Belediyesi, TRT Çocuk lisanslı ‘Maysa ve Bulut’ adlı tiyatro gösterisini çocuklarla buluşturdu. NFK Kültür Merkezi’nde 2 seans şeklinde sahnelenen gösteriyi yüzlerce çocuk büyük bir ilgiyle takip etti.

Kahramanmaraş’ta Minikler Maysa ve Bulut Gösterisini Çok Sevdi

Kahramanmaraş’ta Minikler Maysa ve Bulut Gösterisini Çok Sevdi

Büyükşehir Belediyesi, TRT Çocuk lisanslı ‘Maysa ve Bulut’ adlı tiyatro gösterisini çocuklarla buluşturdu. NFK Kültür Merkezi’nde 2 seans şeklinde sahnelenen gösteriyi yüzlerce çocuk büyük bir ilgiyle takip etti.

22 Ocak 2023 Pazar 18:19

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Başkan Hayrettin Güngör öncülüğünde farklı yaş gruplarına yönelik kültür sanat etkinliklerini aralıksız sürdürüyor. Yarıyıl tatilinde çocuklara yönelik birbirinden eğlenceli ve öğretici etkinlikler organize eden Büyükşehir Belediyesi, TRT Çocuk lisanslı ‘Maysa ve Bulut’ adlı tiyatro gösterisini miniklerle buluşturdu. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen gösteriye çocuklar adeta akın etti. 2 seans şeklinde sahnelenen tiyatro gösterisine yüzlerce çocuk katılım sağladı. TRT Çocuk ekranlarının sevilen çizgi film kahramanlarından Maysa ve Bulut’un günlük yaşantısını, maceralarını, aralarındaki dostluk ve arkadaşlığı konu alan tiyatro gösterisi, çocukları bir yandan eğlendirirken bir yandan da dostluğun, yardımlaşmanın, doğa ve hayvan sevgisinin önemine ilişkin çok değerli bilgiler aktardı. Çocukların tatil dönemini Büyükşehir Belediyesi’nin etkinlikleriyle daha eğlenceli ve verimli şekilde değerlendirdiğini belirten aileler, Başkan Hayrettin Güngör’e teşekkür etti.

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Kahramanmaraş’ta Minikler Maysa Ve Bulut Gösterisini Çok Sevdi
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