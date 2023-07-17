Kahramanmaraş’ta Mustafa Or Caddesi, 21 Temmuz’a kadar trafiğe kapalı olacak!

Binevler Bölgesi Cadde Yenileme Projesi kapsamında bölgede çalışmalarını sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Mustafa Or Caddesi’nde gerçekleştirilecek asfalt çalışmaları dolayısıyla arterin 18 – 21 Temmuz tarihleri arasında çift yönlü olarak trafiğe kapalı olacağını duyurdu. Ulaşım Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada; çalışmalar esnasında aksamalara neden olmaması adına caddeye araç park edilmemesi, trafikte herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmaması için trafik işaret ve işaretçilerine dikkat edilmesi ve ulaşımda alternatif güzergâhların kullanılmasının önem arz ettiği belirtildi.