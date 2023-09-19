Kahramanmaraş’ta okul isteyen mahalle sakinleri çocuklarını okula göndermiyor!

6 Şubat Depremlerinde kaya tehlikesi nedeniyle Şahinkayası Mahallesinde bazı bölgeler AFAD tarafından afet bölgesi ilan edildi. Bu bölgeler arasına mahalledeki okul binası da alındı ve eğitim durdu.

Hafif hasarlı okulda kaya tehlikesi nedeniyle eğitim yapılamıyor.

Bu durum sonrası mahalledeki öğrenciler Tekir gibi farklı bölgelerdeki okullara yönlendirildi.

Ancak mahalle sakinleri evlerinin olduğu bölgeye okul istiyor. Yetkililerle defalarca görüştüklerini ve soruna çözüm üretilmediğini belirten vatandaşlar hafta başından itibaren öğrencilerini okula göndermeme kararı aldı.