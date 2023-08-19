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Kahramanmaraş’ta orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Kahramanmaraş'ta meydana gelen orman yangınına müdahale sürüyor.

Kahramanmaraş’ta orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Kahramanmaraş’ta orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Kahramanmaraş'ta meydana gelen orman yangınına müdahale sürüyor.

19 Ağustos 2023 Cumartesi 16:38

Yangın, Andırın ilçesi Kargacayır kırsalındaki ormanlık alandan meydana geldi.

Bölgedeki duyarlı vatandaşların ihbarı üzerine yangın mahalline 7 arazöz, 3 su tankı, 2 helikopter ve 80 personel sevk edildi. Ekipler havadan ve karadan yangına müdahale ediyorlar. Yangının henüz çıkış sebebi bilinmezken edinilen ilk bilgilere göre herhangi bir can kaybı ve yaralanma söz konusu değildir.

Orman Bölge Müdürlüğü son dakika bilgisi paylaştı

Andırın Kargaçayırı kırsalındaki ormanlık alanındaki yangına müdahale sürüyor. Bölge çok sarp..6 helikopter,2 uçak,15 arazöz ve 120 personelle yangının yerleşim yerlerine ulaşmaması için mücadele ediliyor.

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Kahramanmaraş’ta Orman Yangını Kontrol Altına Alınmaya çalışılıyor
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