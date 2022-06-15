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Kahramanmaraş’ta sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

Kahramanmaraş’ın Elbistan, Ekinözü ve Göksun ilçesinde dün etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Kahramanmaraş’ta sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

Kahramanmaraş’ta sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

Kahramanmaraş’ın Elbistan, Ekinözü ve Göksun ilçesinde dün etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

15 Haziran 2022 Çarşamba 15:19
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nce, tüm yurdu etkisi altına alacak olumsuz hava koşullarına karşı yapmış olduğu uyarıların ardından beklenen yağış, dün sabah saatlerinde kuzey ilçelerde etkisini gösterdi.

Şiddetli yağış nedeniyle Elbistan, Ekinözü ve Göksun ilçelerinde etkili olan yağmur nedeniyle bazı tarım arazileri sular altında kalırken, bazı ilçelerde kent merkezinde yer alan bodrum katlarını su bastı.

Günler önce hazırlıklarını tamamlayan belediye ekipleri ise, su taşkını yaşanan bölgelerde vatandaşların yardımına koştu.

Göksun İlçesine bağlı Kazandere Mahallesi Söğütoğlu mevkiinde ise, sağanak yağış sonrası mahsur kalan 3 çocuk, kurtarma ekipleri tarafından bulundukları yerden alınarak ailelerine teslim edildi.

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