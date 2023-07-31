Kahramanmaraş’ta şehide son görev!

Afyonkarahisar'da görev esnasında şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Tatlı (33), memleketi Kahramanmaraş’ta son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Mustafa Tatlı’nın Türk bayrağına sarılı naaşı, askeri uçakla memleketi Kahramanmaraş'a getirildi.

Daha sonra şehidin naaşı, tören ve cenaze namazı için karayolu ile Onikişubat ilçesi Döngele Mahallesine götürüldü.

Döngele Mahalle mezarlığında yapılan törene; şehit ailesi, İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, milletvekilleri, protokol ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Burada kılınan cenaze namazının ardından Şehit Mustafa Tatlı, dulalarla toprağa verildi.

Evli ve bir çocuk babası olan Şehit Mustafa Tatlı’nın kardeşinin de 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.