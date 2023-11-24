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Kahramanmaraş’ta Şehir Merkezine 10 Bin Konut ve Ticaret Alanı

Alanda yürütülen çalışmaları yerinde incelemek üzere Kahramanmaraş’a gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, “Bakanlığımız koordinesinde Kahramanmaraş merkeze toplam 10 bin ticaret ve konut alanı inşa edilecek. Şehrin altyapısını yenileme için de 8 Milyar TL’lik bütçe ayırdık” dedi.

Kahramanmaraş’ta Şehir Merkezine 10 Bin Konut ve Ticaret Alanı

Kahramanmaraş’ta Şehir Merkezine 10 Bin Konut ve Ticaret Alanı

Alanda yürütülen çalışmaları yerinde incelemek üzere Kahramanmaraş’a gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, “Bakanlığımız koordinesinde Kahramanmaraş merkeze toplam 10 bin ticaret ve konut alanı inşa edilecek. Şehrin altyapısını yenileme için de 8 Milyar TL’lik bütçe ayırdık” dedi.

24 Kasım 2023 Cuma 20:12

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, yeni Kahramanmaraş’ın inşası noktasında alanda yürütülen çalışmaları yerinde incelemek üzere şehre gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’yi makamında ağırladı.66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, Vali MükerremÜnlüer, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ömer Oruç Bilal Debgici, Dr. Tuba Köksal, Mevlüt Kurt ve Prof. Dr. Mehmet Şahin, AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel ve MHP İl Başkanı Hüseyin Vahit Demiröz’ün de hazır bulunduğu ziyarette Başkan Hayrettin Güngör, alanda yürütülen ve planlanan çalışmalara ilişkin Bakan Özhaseki’ye bilgiler aktardı.

Özhaseki; “Kahramanmaraş’ın Altyapısını Yeniliyoruz”

Devamında Bakan Özhaseki başkanlığında Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda istişare ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri, oda başkanları ve STK temsilcilerinin de yer aldığı toplantıda konuşan Özhaseki, “Kahramanmaraş merkezli depremlerden toplam 14 ilimiz etkilendi ve 850 bin civarında bağımsız birim hasar gördü. Depremin hemen ardından rezerv alanlarda kalıcı konutların yapımına başladık. 200 bin konutun ihalesini yaptık, devam ediyor. Yıl sonuna kadar da 41 bin konut ve 5 bin köy evini hak sahiplerine teslim edeceğiz. Peyderpey bu evlerin teslimi devam edecek. Depremde altyapı hatları da büyük hasar aldı. Deprem bölgesi şehirlerin altyapısının yenilenmesi noktasında 40 Milyar TL’lik kaynak bulduk. Kahramanmaraş’a da 8 Milyar TL’lik bir bütçe ayırdık. İçmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu gibi altyapı hatlarını yenileyeceğiz” cümlelerini kaydetti.

Şehir Merkezine 10 Bin Konut ve Ticaret Alanı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hayata geçirilen projelerle şehir merkezine 10 bin ticaret ve konut alanı kazandırılacağını belirten Bakan Mehmet Özhaseki, “Yerinde dönüşüm projesine vatandaşlarımız büyük ilgi gösterdi. 245 bin vatandaşımız yerinde dönüşüm için başvurdu. Şehir merkezinde Azerbaycan Devleti tarafından bin bağımsız bölümün inşasına başlandı. Merkezi ayağa kaldırabilmek için Tekke’de bin konutun inşasına başlayacağız. Yine Divanlı Mahallesi’nde bin konutun yapımına başlayacağız. Büyükşehir Belediyesinin arkasındaki alana 280 konut inşa edilecek. Trabzon Caddesi, Cahit Zarifoğlu Caddesi ve Zübeyde Hanım Caddesi’nin kesiştiği U olarak tabir ettiğimiz kısma bin 50 konut inşa edilecek. Trabzon Caddesi, Azerbaycan Bulvarı ve Selçuk Sitesi’nin bulunduğu alanda bin 500 konutluk yer belirledik. Ebrar Sitesi’nin bulunduğu bölgeye konut ve ticaret alanlarından oluşan bin bağımsız birim kazandırılacak. Tüm bu projelerin tamamlanmasıyla şehir merkezinde 10 bin ticaret ve konut alanı inşa edilecek. Bunların bir kısmının ihalesini yaptık” dedi. Bakan Özhaseki, toplantıda katılımcılardan gelen soruları da yanıtladı.

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