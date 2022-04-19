Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Haydi Çocuklar Şenliğe!
Haydi Çocuklar Şenliğe!
Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’nin Çehresi Değişiyor
Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’nin Çehresi...
Başkan Okay’dan Turizm Haftası mesajı
Başkan Okay’dan Turizm Haftası mesajı
Rektör Can öğrenci evine misafir oldu
Rektör Can öğrenci evine misafir...
Büyükşehir’den çocuklar için sirk!
Büyükşehir’den çocuklar için sirk!

Kahramanmaraş’ta sürücülere uyarı! 1 ay kapalı olacak

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, İmran Kılıç Bulvarı ve Köprüsü projesi kapsamında 5 kilometre uzunluğundaki bulvarda gerçekleştirilecek çalışmalar nedeniyle Ağcalı Kavşağı’ndan Canlı Hayvan Pazarı’na ulaşım sağlayan arterin 19 Mayıs tarihine kadar trafiğe kapalı olacağını duyurdu.

Kahramanmaraş’ta sürücülere uyarı! 1 ay kapalı olacak

Kahramanmaraş’ta sürücülere uyarı! 1 ay kapalı olacak

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, İmran Kılıç Bulvarı ve Köprüsü projesi kapsamında 5 kilometre uzunluğundaki bulvarda gerçekleştirilecek çalışmalar nedeniyle Ağcalı Kavşağı’ndan Canlı Hayvan Pazarı’na ulaşım sağlayan arterin 19 Mayıs tarihine kadar trafiğe kapalı olacağını duyurdu.

19 Nisan 2022 Salı 14:36
banner459

İmran Kılıç Bulvarı ve Köprüsü projesinde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Proje kapsamında Kayseri Yolu ile Batı Mahalleleri Grup Yolu arasında oluşturulan 5 kilometrelik yeni bulvarda da bir dizi çalışma gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda alınan UKOME kararları doğrultusunda 5 kilometre uzunluğundaki bulvarda gerçekleştirilecek altyapı ve asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle Ağcalı Kavşağı’ndan Canlı Hayvan Pazarı’na ulaşım sağlayan arterin 19 Mayıs tarihine kadar trafiğe kapalı olacağı belirtildi.

Alternatif Güzergâh Uyarısı

Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’ndan karara ilişkin yapılan açıklamada, “İmran Kılıç Bulvarı ve Köprüsü projesi kapsamında Kayseri Yolu ile Batı Mahalleleri Grup Yolu arasında oluşturulan 5 kilometrelik yeni bulvarda altyapı ve asfalt yenileme çalışmaları gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda, Ağcalı Kavşağı’ndan Canlı Hayvan Pazarı’na ulaşım sağlayan arter 19 Mayıs tarihine kadar trafiğe kapatılmıştır. Ulaşımda her hangi bir aksaklığa mahal vermemek adına sürücülerin alternatif güzergâhları kullanmaları önem arz etmektedir” ifadelerine yer verildi.

Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş’ta Sürücülere Uyarı! 1 Ay Kapalı Olacak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hasan Kızıldağ, ‘Türkoğlu’nda neden modern bir garaj yok?
Hasan Kızıldağ, ‘Türkoğlu’nda neden modern bir garaj yok?
Kahramanmaraş’ta Yönetici Geliştirme Eğitimleri Başladı
Kahramanmaraş’ta Yönetici Geliştirme Eğitimleri Başladı
Başkan Güngör Muhtarları Makamında Ağırladı
Başkan Güngör Muhtarları Makamında Ağırladı
Başkan Mahçiçek, Öğrencilerle Buluştu
Başkan Mahçiçek, Öğrencilerle Buluştu
Haydi Çocuklar Şenliğe!
Haydi Çocuklar Şenliğe!

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber